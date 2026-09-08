Caos aéreo en Reino Unido: cancelan más de 400 vueltos por un problema técnico en el control del tráfico

Los detalles La compañía más perjudicada ha sido Easyjet, con 137 vuelos cancelados. El problema ha partido de NATS, la principal gestora del tráfico aéreo del país.

Este martes, más de 400 vuelos fueron cancelados en Reino Unido debido a un problema técnico con el control aéreo, afectando principalmente al aeropuerto de Heathrow. FlightRadar24 reportó 425 cancelaciones, siendo Easyjet la aerolínea más afectada con 137 vuelos cancelados. NATS, la principal gestora del tráfico aéreo, investiga el incidente relacionado con su "sistema de procesamiento de vuelos" y ha comenzado a implementar una solución. Otros aeropuertos también han sufrido cancelaciones y retrasos. Ryanair estima que 65,000 pasajeros han sido afectados. Neal McMahon de Ryanair pide la dimisión del director de NATS, Martin Rolfe, por mala gestión.

Más de 400 vuelos han sido cancelados este martes en Reino Unido por un problema técnico relacionado con el control aéreo, según la página de monitoreo de vuelos FlightRadar24, que sitúa al aeropuerto londinense de Heathrow como el más afectado.

En concreto, a las 17:00 hora británica (16:00 GMT) la citada página había registrado cancelaciones en al menos 425 vuelos en todo el país, siendo la aerolínea de bajo coste Easyjet la más afectada, con 137 de sus vuelos cancelados.

A primera hora de la tarde, la compañía NATS, principal gestora del tráfico aéreo en el Reino Unido, reconoció que estaba investigando un problema técnico que estaba causando interrupciones en las salidas de los vuelos.

En un comunicado posterior, publicado en redes sociales, dijeron que el origen del incidente provenía de su "sistema de procesamiento de vuelos" y afirmaron haber implementado una solución que había permitido al sistema empezar a recuperarse.

El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor del país y uno de los de más tráfico de Europa, respondió a un usuario en redes sociales que, por el momento, "no hay vuelos hacia ni desde Heathrow".

Otros aeropuertos de la capital británica, como Gatwick, Stansted, Luton, Southend o London City, también han anunciado cancelaciones, retrasos e interrupciones en sus vuelos; al igual que los de otras ciudades del país, tales como Manchester, Birmingham, Liverpool o Edimburgo (Escocia).

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha cifrado en 65.000 los pasajeros afectados en sus rutas y prevé retrasos de hasta ocho horas a causa del incidente técnico del Reino Unido.

Piden la dimisión del director de NATS

En esta línea, su director de operaciones, Neal McMahon ha pedido en un comunicado la dimisión del director general de NATS, Martin Rolfe, por las consecuencias de su "reiterada mala gestión" en los pasajeros.

La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, afirmó en redes sociales que estaba al tanto del incidente y que los técnicos ya habían "identificado el problema" y estaban "solucionándolo en este momento".

No es la primera vez que se producen retrasos atribuibles a los sistemas técnicos de NATS. En julio de 2025, otro "problema técnico" detectado en un centro de control cercano a Londres provocó decenas de retrasos y cancelaciones en todo el país.

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