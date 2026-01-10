Ahora

Trump, con un 'mini Trump'

'Happy Trump', el nuevo pin del republicano del que presume orgulloso: "Nunca estoy satisfecho"

Los detalles El presidente de EEUU sorprendió en la reunión con las petroleras con una representación de sí mismo bajo el pin de la bandera de las barras y estrellas.

Donald Trump, con un pin de sí mismo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump tiene un nuevo pin. Tiene uno que ha mostrado justo bajo la bandera de Estados Unidos que exhibe. Uno que se ha dejado ver en la reunión con las petroleras tras la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y de su mujer. Uno que es, literalmente, una representación de sí mismo y que ha llamado 'Happy Trump'.

Sí, es él. Es una caricatura del mismísimo presidente de Estados Unidos. Uno que ha llamado, lógicamente, la atención. Uno que ha causado y generado polaridad entre los que ven en el mismo un nuevo gesto de su narcisismo y de su ego o los que ya quieren hacerse con uno.

Porque, de momento, no están a la venta. El 'de momento' es importante, pues sabiendo cómo se las gasta la Administración Trump no es de extrañar que en breve se puedan adquirir estos 'Happy Trump'. Que en Internet ya quien quiera pueda tener un Trump en la solapa.

Lo curioso es que él mismo se dice a sí mismo que no es una persona que esté feliz. Y así es cómo lo explica: "Nunca estoy ni feliz ni satisfecho, al menos hasta que hagamos América grande otra vez. Estamos bastante cerca".

A saber si esa felicidad pasa por Cuba, México, Irán o Groenlandia. Porque tras Venezuela, Trump tiene otros países en su punto de mira. En la búsqueda del Premio Nobel de la Paz, el galardonado con el FIFA de la Paz ha lanzado avisos a dichos países... con una advertencia clara a Dinamarca y a Europa.

Porque Trump quiere Groenlandia, y para justificar su deseo expansionista ha metido en la ecuación a China y a Rusia, que dice quieren hacerse con el país y a los que afirma no quiere tener "de vecinos": "Vamos a hacer algo, les guste o no. Queremos llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no es así lo haremos por las malas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El hermano de unas de las excarceladas en Venezuela dice que "no es una libertad plena": "Se le ha prohibido hablar públicamente"
  2. El PP llamará a declarar a Paco Salazar a la comisión del Senado tras la cascada de acusaciones por acoso sexual
  3. El PP carga contra el PSOE por el nuevo modelo de financiación y lo tilda de "corrupción": "Es un cheque para seguir en el poder"
  4. "Es la tragedia de nuestras vidas": los propietarios del bar de Crans-Montana hablan por primera vez tras el incendio
  5. Sin límite de edad ni entrenamiento: los nulos requisitos para los agentes del ICE ponen en duda su capacidad
  6. La Policía halla los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño