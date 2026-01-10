'Happy Trump', el nuevo pin del republicano del que presume orgulloso: "Nunca estoy satisfecho"

Los detalles El presidente de EEUU sorprendió en la reunión con las petroleras con una representación de sí mismo bajo el pin de la bandera de las barras y estrellas.

Donald Trump ha presentado un nuevo pin que ha llamado 'Happy Trump', una caricatura de sí mismo que ha generado polémica. Este pin fue mostrado en una reunión con petroleras tras la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Aunque actualmente no está a la venta, no se descarta que pronto pueda adquirirse, dada la tendencia de la Administración Trump a capitalizar sus iniciativas. A pesar de que Trump afirma no ser una persona feliz hasta "hacer América grande otra vez", su interés se extiende a otros países como Cuba, México, Irán y Groenlandia. Ha manifestado su deseo de adquirir Groenlandia, justificando su interés en evitar que China y Rusia se establezcan allí, y ha advertido sobre posibles acciones si no se llega a un acuerdo pacífico.

Donald Trump tiene un nuevo pin. Tiene uno que ha mostrado justo bajo la bandera de Estados Unidos que exhibe. Uno que se ha dejado ver en la reunión con las petroleras tras la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y de su mujer. Uno que es, literalmente, una representación de sí mismo y que ha llamado 'Happy Trump'.

Sí, es él. Es una caricatura del mismísimo presidente de Estados Unidos. Uno que ha llamado, lógicamente, la atención. Uno que ha causado y generado polaridad entre los que ven en el mismo un nuevo gesto de su narcisismo y de su ego o los que ya quieren hacerse con uno.

Porque, de momento, no están a la venta. El 'de momento' es importante, pues sabiendo cómo se las gasta la Administración Trump no es de extrañar que en breve se puedan adquirir estos 'Happy Trump'. Que en Internet ya quien quiera pueda tener un Trump en la solapa.

Lo curioso es que él mismo se dice a sí mismo que no es una persona que esté feliz. Y así es cómo lo explica: "Nunca estoy ni feliz ni satisfecho, al menos hasta que hagamos América grande otra vez. Estamos bastante cerca".

A saber si esa felicidad pasa por Cuba, México, Irán o Groenlandia. Porque tras Venezuela, Trump tiene otros países en su punto de mira. En la búsqueda del Premio Nobel de la Paz, el galardonado con el FIFA de la Paz ha lanzado avisos a dichos países... con una advertencia clara a Dinamarca y a Europa.

Porque Trump quiere Groenlandia, y para justificar su deseo expansionista ha metido en la ecuación a China y a Rusia, que dice quieren hacerse con el país y a los que afirma no quiere tener "de vecinos": "Vamos a hacer algo, les guste o no. Queremos llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no es así lo haremos por las malas".

