Los Mossos cargan contra manifestantes antifascistas que protestaban por un acto del grupo ultra Núcleo Nacional en Sentmenat

Los detalles Los agentes han tratado de evitar que los allí presentes llegasen al local del grupo de ultraderecha cuando han lanzado petardos contra el cordón policial.

Cargas policiales en Sentmenan
Los Mossos d'Esquadra han cargado contra cientos de manifestantes antifascistas que se han movilizado en Sentmenan, en Barcelona. El motivo de su protesta era un acto del grupo ultra Núcleo Nacional, que ha abierto su primera sede en Cataluña.

Todo, tras el anuncio del grupo en redes sociales de dicha apertura, algo que provocó el despliegue de los Mossos para evitar enfrentamientos entre personas de ideología antagónica ante la convocatoria de la concentración de la organización 'Som Antifeixistes' con el lema 'No pasarán'.

Viendo la situación, los Mossos establecieron un dispositivo para evitar desórdenes y enfrentamientos entre estos grupos y también para, según fuentes consultadas por EFE, estar atentos a si en la inauguración del local se lanzaban proclamas con discursos de odio, xenófobos o racistas y así actuar en consecuencia.

Los agentes han tratado de impedir que los manifestantes antifascistas se acercasen al local, y han terminado cargando contra ellos después de que estos lanzasen petardos contra el cordón policial.

El grupo ultra, a través de sus redes sociales, ha compartido un vídeo del acto en su primera sede en Cataluña: "Cientos de patriotas han acudido a la llamada para unirse a la lucha y defender España".

La ubicación del local elegido para el acto se ha hecho pública en redes apenas horas antes de la presentación de la sede en Barcelona.

