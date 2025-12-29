Habla por primera vez Ahmed, el 'héroe' que se enfrentó a uno de los autores del tiroteo de Sídney: "Sufro por quienes no pude salvar"

Los detalles Hace 15 días, su valentía salvó muchas vidas. Se escondió entre los coches para sorprender a uno de uno de los autores del tiroteo en Sídney. Ahora, cuenta por primera vez cómo vivió todo y cómo logró desarmar a uno de ellos.

Hace dos semanas, el caos se apoderó de Sídney por un atentado terrorista, que hizo que la gente huyera sin mirar atrás o simplemente se tumbara en el suelo a esperar que cesaran los disparos. Sin embargo, Ahmed Al-Ahmed, un frutero sirio de 43 años, se escondió entre los coches para sorprender a uno de los dos autores del tiroteo.

"Mi objetivo era quitarle el arma y que parara de matar a más personas", ha contado el 'héroe' de Bondi Beach, el ciudadano que se enfrentó al terror hace ahora dos semanas, y que ha concedido su primera entrevista.

Ahmed-Al Ahmed, que jamás en su vida había empuñado un arma, ha recordado que saltó "sobre la espalda" del atacante, le dio "un golpe" y le sujetó "mientras le decía que tirara el arma".

"Sé que salvé muchas vidas, pero sigo sufriendo por aquellas que no pude salvar", ha expresado el 'héroe' de Bondi Beach, quien hasta hace unos días se recuperaba en el hospital de los disparos que recibió.

Allí mismo le entregaron un cheque de más de dos millones y medio de dólares recaudados en apenas cuatro días por ayudar a frenar al terror.

