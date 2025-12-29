Colectivos feministas se manifiestan frente al Ayuntamiento de Monforte de Lemos para pedir la dimisión de José Tomé, acusado de acoso sexual

Los detalles Desde la organización 'Marcha Mundial das Mulleres' han señalado que, pese a las denuncias abiertas, el concejal "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política, ni ha realizado un ejercicio de autocrítica".

Varios colectivos feministas se han manifestado frente al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Lugo, tras las acusaciones de acoso sexual contra el alcalde José Tomé. La protesta, realizada antes del pleno ordinario del Consistorio, exigió su dimisión con consignas como "Si tocan a una, nos tocan a todas". Los manifestantes denunciaron que estas situaciones perpetúan la impunidad y dejan a las mujeres desprotegidas. Desde 'Marcha Mundial das Mulleres' critican que Tomé no ha asumido responsabilidad política ni ha mostrado autocrítica. Las denuncias incluyen tocamientos no autorizados y ofrecimientos de trabajo a cambio de sexo.

Varios colectivos feministas se han manifestado este lunes frente al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Lugo, tras las acusaciones de acoso sexual contra su alcalde, José Tomé. La protesta se ha producido antes de la celebración del pleno ordinario del Consistorio, el primero tras haberse conocido las denuncias contra el político.

Los asistentes a la protesta han pedido la dimisión de Tomé, y han coreado frases como "Si tocan a una, nos tocan a todas", "Tomé dimite, el feminismo no te admite" y "fuera machistas de las instituciones", entre otras. Además, han denunciado que esta circunstancia "contribuye a la impunidad de este tipo de comportamientos, y deja a las mujeres en una situación de desprotección".

Desde el colectivo feminista 'Marcha Mundial das Mulleres' han señalado, además, que, pese a las denuncias abiertas, el concejal "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política, ni ha realizado un ejercicio de autocrítica". Así, subrayan la necesidad de que las instituciones públicas actúen con firmeza frente a actitudes machistas.

Las denuncias de presunto acoso sexual contra José Tomé hablan de tocamientos no autorizados y de actitudes repugnantes hacia las víctimas. Algunos de los testimonios de las denunciantes llegan incluso a hablar de ofrecimientos de trabajo a cambio de sexo.

