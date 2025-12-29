Ahora

Indignación entre los vecinos

Colectivos feministas se manifiestan frente al Ayuntamiento de Monforte de Lemos para pedir la dimisión de José Tomé, acusado de acoso sexual

Los detalles Desde la organización 'Marcha Mundial das Mulleres' han señalado que, pese a las denuncias abiertas, el concejal "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política, ni ha realizado un ejercicio de autocrítica".

Protesta frente al Ayuntamiento de Monforte
Varios colectivos feministas se han manifestado este lunes frente al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Lugo, tras las acusaciones de acoso sexual contra su alcalde, José Tomé. La protesta se ha producido antes de la celebración del pleno ordinario del Consistorio, el primero tras haberse conocido las denuncias contra el político.

Los asistentes a la protesta han pedido la dimisión de Tomé, y han coreado frases como "Si tocan a una, nos tocan a todas", "Tomé dimite, el feminismo no te admite" y "fuera machistas de las instituciones", entre otras. Además, han denunciado que esta circunstancia "contribuye a la impunidad de este tipo de comportamientos, y deja a las mujeres en una situación de desprotección".

Desde el colectivo feminista 'Marcha Mundial das Mulleres' han señalado, además, que, pese a las denuncias abiertas, el concejal "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política, ni ha realizado un ejercicio de autocrítica". Así, subrayan la necesidad de que las instituciones públicas actúen con firmeza frente a actitudes machistas.

Las denuncias de presunto acoso sexual contra José Tomé hablan de tocamientos no autorizados y de actitudes repugnantes hacia las víctimas. Algunos de los testimonios de las denunciantes llegan incluso a hablar de ofrecimientos de trabajo a cambio de sexo.

