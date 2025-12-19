El héroe del atentado de Sídney recibe una donación de más de dos millones de dólares: "¿Me lo merezco?"

El 'héroe' del atentado de Sídney recibe una donación de más de 2 millones de dólares: "¿Me lo merezco?"

Los detalles Ahmed al Ahmed, el hombre que desarmó a uno de los autores del atentado en tierras australianas, ha recibido un cheque de 2,5 millones de dólares australianos de una recolecta de donaciones para agradecer su valentía.

Ahmed al Ahmed, quien desarmó a uno de los atacantes del atentado de Sídney contra la comunidad judía, ha recibido una donación de 2,5 millones de dólares australianos por su valentía. Aún recuperándose en el hospital de las heridas de bala sufridas durante el acto heroico, Ahmed recibió el cheque de manos del influencer Zachery Dereniowski, quien aseguró que cada penique era merecido. La donación proviene de unas 44.000 personas a través de GoFundMe. Los organizadores destacaron su valentía desinteresada. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lo visitó, calificándolo de "un verdadero héroe australiano".

Ahmed al Ahmed, el hombre que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de Sídney contra la comunidad judía, ha recibido una donación de 2,5 millones de dólares australianos (2,1 millones de dólares estadounidenses) por su gran acto de valentía.

El 'héroe', que se sigue recuperando en el hospital de las heridas de bala que sufrió mientras desarmaba a uno de los atacantes, ha recibido un enorme cheque de manos del 'influencer' Zachery Dereniowski. "¿Me lo merezco?", ha preguntado postrado en su camilla. "Cada penique", le responde el 'influencer'.

El dinero entregado a Ahmed procede de donaciones voluntarias de unas 44.000 personas mediante la conocida plataforma de financiación colectiva GoFundMe.

"En un momento de caos y peligro, Ahmed al Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros", señalan los organizadores de la recoleta de donaciones.

Anthony Albanese, el primer ministro australiano, también ha visitado a Ahmed al Ahmed al hospital y lo calificó de "un verdadero héroe australiano".

