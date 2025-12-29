Colaboradores de Israel, narcotraficantes y criminales: así son las milicias que financia Netanyahu para debilitar a Hamás en Gaza

¿Por qué es importante? Hamás ha asegurado que no dejará las armas hasta que no acabe la ocupación israelí, pero mientras Netanyahu ha activado a bandas que les discuten el liderato.

A pesar del alto al fuego entre Hamás e Israel, el conflicto en Gaza continúa, con una guerra civil entre milicias que buscan reemplazar al Movimiento de Resistencia Islámica. Sorprendentemente, algunas de estas milicias son financiadas por Benjamin Netanyahu, quien las utiliza para debilitar a Hamás, una estrategia similar a la que empleó el grupo terrorista para derrocar a Arafat. Cuatro milicias, lideradas por Yasser Abu Shabab, Hossan Al-Astal, Rami Haias y Ashraf Al-Mansi, son conocidas por su historial criminal. Netanyahu ha admitido su apoyo a estos grupos, lo que ha generado rechazo público. Al-Astal ha colaborado con Israel desde los años 90, mientras que Abu Shabab fue asesinado por Hamás.

A pesar del alto al fuego firmado entre Hamás e Israel, el conflicto bélico está muy lejos de acabar en la Franja de Gaza, de hecho, existe una guerra civil entre milicias que pretenden sustituir al Movimiento de Resistencia Islámica. Lo más llamativo es que muchas de ellas están financiadas por Benjamin Netanyahu, quien las utiliza para debilitar a su enemigo. Esta táctica fue la misma que utilizó el grupo terrorista para derrocar a Arafat y hacerse con el poder en el enclave gazatí.

Concretamente, son cuatro las milicias que viven al otro lado de la línea amarilla y que están lideradas por: Yasser Abu Shabab, Hossan Al-Astal, Rami Haias y Ashraf Al-Mansi. Todos ellos y sus grupos son conocidos en la Franja por su historial criminal y el tráfico de drogas.

No obstante, un hecho bastante revelador es que Netanyahu ha reconocido abiertamente que los apoya para debilitar a Hamás. "Activamos clanes en Gaza que se oponen a Hamás, ¿qué hay de malo en eso?", ha expresado en un vídeo el primer ministro israelí. Precisamente por esto, el profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de Birzeit Ghassan Al-Khatib ha explicado que estas bandas "no son aceptadas por la opinión pública debido a su cooperación y colaboración la ocupación israelí".

Según recogen medios como la 'BBC' o la 'CNN', Al-Astal lleva colaborando con Israel desde los años 90. A propósito, él ha reconocido en uno de los vídeos que ha difundido que tienen "amigos internacionales" que les apoyan "en todo, ya sea con dinero, armas o comida". Además, se ha permitido el lujo de amenazar a Hamás en repetidas ocasiones. "El que mate a uno de Hamás le doy 50 dólares", ha asegurado en una de sus grabaciones.

Por su parte, Abu Shabab trataba de reclutar a civiles y médicos ofreciendo sueldos de hasta 1.500 dólares. Sin embargo, fue asesinado por Hamás a principios de este mes y su muerte fue celebrada con dulces en la Franja de Gaza. Algo que dolía especialmente a los gazatíes es que mientras ellos sufrían los efectos de la hambruna, ellos iban cargados con furgones que rebosaban suministros.

Con todo, la vieja táctica de apoyar al enemigo del enemigo es la que le permitió a Hamás derrocar a Yasser Arafat en el Gobierno de Gaza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.