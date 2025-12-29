Trump compra la versión de Putin sobre el ataque de Ucrania: "Estoy muy enfadado por ello"

El contexto Supuestamente, Ucrania ha atacado la residencia presidencial de la región de Nóvgorod con la intención de matar a Vladímir Putin, quien habría informado a Trump durante su llamada matutina.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado su apoyo al discurso de Moscú sobre un supuesto ataque a la residencia presidencial en Nóvgorod, tras ser informado por Putin. Trump expresó su descontento, señalando que no es el momento adecuado para tal acción, y recordó que impidió la entrega de Tomahawks a Kyiv debido a la delicada situación. Aunque reconoció la posibilidad de que Rusia pudiera estar mintiendo, enfatizó que Putin le aseguró que el ataque ocurrió. Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el ataque con 91 drones no causó daños, pero Rusia reconsiderará su postura en las negociaciones. Ucrania, por su parte, niega la veracidad de los hechos, calificándolos de manipulaciones rusas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece haber comprado el discurso de Moscú sobre el presunto ataque a la residencia presidencial de la región de Nóvgorod. Antes de su reunión con el primer ministro de Israel, el líder republicano ha señalado que Putin le ha informado de que "le han atacado", algo que desde su punto de vista "no está bien", puesto que "no es el momento adecuado para hacer eso". "Estoy muy enfadado por ello", ha asegurado.

Asimismo, el presidente estadounidense ha sugerido a los medios de comunicación presentes en su residencia de Mar-a-lago (Florida) que "no olviden los Tomahawks", que él impidió que se entregaran a Kyiv, puesto que él "no quería eso" debido a que tanto las negociaciones como el conflicto se encuentran en un "momento delicado". "Una cosa es ser ofensivo" y otra "atacar su casa. No es el momento", ha agregado.

No obstante, al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno ruso estuviese mintiendo, Trump ha respondido que "es posible". "Pero el caso es que Putin me ha dicho esta mañana que ha sucedido", ha añadido, en unas declaraciones recogidas por la 'Agencia EFE'.

¿Qué se sabe del supuesto ataque a una residencia de Putin?

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha informado este lunes de que durante la madrugada Kyiv ha lanzado más de noventa drones contra la residencia presidencial de la región de Nóvgorod, siendo todos destruidos y sin que estos hayan causado ningún tipo de daño personal ni material. "En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kyiv lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal", ha destacado Lavrov.

Por otra parte, durante su comparecencia, el líder de la diplomacia rusa ha enfatizado que este hecho ha ocurrido mientras Rusia y Estados Unidos mantenían unas "intensas negociaciones" para "resolver el conflicto ucraniano", en referencia a la llamada que han mantenido esta mañana Trump y Putin. Además, Lavrov, ha subrayado que su país no tiene ninguna intención de levantarse de la mesa de negociación, pero tras estos sucesos se plantearán su postura. "Dada la completa degeneración criminal de Kyiv, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia", ha expresado.

Igualmente, el político ruso ha afirmado que estos ataques "no quedarán impunes". "Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán", ha confirmado el ministro. Del mismo modo, el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushkó, ha recriminado a las autoridades de Kyiv estas "provocaciones", que, bajo su punto de vista, tratan de frustrar las negociaciones de paz en un momento en el que han entrado en una fase "delicada de búsqueda soluciones".

Con todo, tanto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como el responsable de Exteriores, Andrii Sibila, han negado la veracidad de estos hechos. "Típicas mentiras rusas", ha manifestado Zelenski en X, mientras que en la misma plataforma Sibila, ha tachado estas informaciones de "manipulaciones rusas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.