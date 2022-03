Es una de las imágenes que ha ocupado portadas internacionales. Una mujer, sus dos hijos y un voluntario de la iglesia yacen inertes sobre el suelo. Son Tetiana Perebyinis (43 años), Mykyta (18), Alisa (9) y Anatoly Berezhnyi, un voluntario de 26 años. Una masacre de civiles en la invasión de Rusia a Ucrania. Serhiy Perebyinis, el padre y único superviviente de la familia, supo del asesinato de su familia al ver las imágenes en redes. Ahora cuenta su historia en The New York Times. Lynsey Addario, la misma fotógraba que recogió con su cámara el horror de esta familia, le fotografía ahora. Un hombre con la mirada vacía. Ya no tiene "nada que perder", explica Perebyinis al diario. Esta es su historia.