Alberto Blanco es entrenador de baloncesto en Rusia, desde donde explica cómo se están viviendo allí las consecuencias de la guerra y de las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional ante la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

"Mil rublos hace 15 días eran 12 euros, hoy son siete", explica este español, que señala que las personas que, como él, no son rusas, tienen sus cuentas bloqueadas, no les pueden pagar -puesto que no hay dólares ni euros- y no pueden sacar dinero ni enviarlo a España.

Además, Alberto afirma que ya se está notando el cierre de multinacionales en el país, como tiendas de moda o los Starbucks, y advierte de que las pérdidas de empleo supondrán "una preocupación extra para toda la gente rusa que no está a favor de esto o que aparentemente no entiende nada de lo que está pasando". En este sentido, cree que a los ciudadanos rusos "no les llega la información" como en España.