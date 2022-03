La ciudadana rusa Elena Bogush ha reconocido en Más Vale Tarde que las restricciones internacionales al país por el momento no se están sintiendo de una manera "caótica o terrible". Pero allí donde había grandes tiendas de ropa importada o multinacionales de comida, "sí se nota algo raro". Pese a todo, cree que la ciudadanía rusa "está en un estado de choque, no lo quieren reconocer y no se imaginan cómo va a seguir su vida sin todo esto".

Los precios de algunos los productos, eso sí, han crecido en 20 o 30%. "Los rusos de mi generación estamos acostumbrados a esto y los jóvenes empiezan a asimilarlo", ha explicado.

La fuerte propaganda que está haciendo el gobierno del Kremlin, parece estar funcionando. Bougush cuenta que los medios de comunicación "afirman que todo está bien". "Putin ha dicho que las sanciones se hubieran impuesto incluso aunque no hubieran empezado la llamada 'Operación Especial' y que van a empezar a sustituir las importaciones", ha explicado.

Por ello, cree que "la gente va a empezar a analizar y a preguntarse por qué en los 20 años que lleva Putin en el poder nosotros no hemos avanzado mucho en la sustitución de las importaciones y por qué solo ahora lo vamos a hacer". "Debe pasar un tiempo para que la agente empiece a sentir las consecuencias", ha considerado.

¿Qué saben sobre las muertes de soldados rusos?

La inteligencia de Estados Unidos cifra entre 3.500 y 6.000 los soldados rusos fallecidos en Ucrania. En los medios de comunicación oficiales no se habla sobre eso, explica Bogush, porque dicen que es un "secreto militar".

No obstante, el gobierno ruso ha confirmado la muerte de 500 personas, y Putin ha dicho que va pagar siete millones de rublos a los soldados que mueran en esa operación.

"Nos dicen que todo está bien y que el plan se cumple. Que no había un plan de tomar las ciudades grandes en tren días y que avanzan poco a poco porque no quieren matar a los civiles y están cumpliendo bien su tarea", ha contado la entrevistada.