Albares defiende que la integridad del espacio Schengen está "absolutamente garantizada" tras la decisión de Italia: "Basta de confusión interesada"

¿Qué ha dicho? El Gobierno liderado por Giorgia Meloni ha anunciado la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE) con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que la integridad del espacio Schengen está "absolutamente garantizada" tras la decisión de Italia de suspender temporalmente el acuerdo de libre circulación con España. Esta medida responde a la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos. Italia ha aclarado que los controles afectarán solo a los viajeros extracomunitarios. Albares convocó al embajador italiano en España tras declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani, favorables al cierre del espacio Schengen. El Gobierno italiano ha matizado que los controles serán aleatorios y no afectarán a ciudadanos de la UE.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este viernes a través de sus redes sociales que la integridad del espacio Schengen está "absolutamente garantizada" tras la decisión de Italia. El país, cuyo Gobierno está liderado por Giorgia Meloni, ha anunciado la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE) con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos. Poco después del anuncio, además, ha matizado que los controles solo afectarán a los viajeros que no pertenezcan a la UE.

"La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de Policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada", ha expresado en su perfil de X.

El ministro convocaba este jueves al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimali, tras las declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani, en las que se mostró favorable a cerrar el espacio Schengen con España. "Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista", señalaba Albares. Sin embargo, horas después, Italia anunciaba la suspensión del acuerdo.

Italia no tiene frontera terrestre con España, pero la medida afectará a las personas extracomunitarias que viajen en avión o barco entre ambos países. El Ministerio del Interior italiano ha declarado que también había acordado con París reforzar los controles a lo largo de la frontera terrestre franco-italiana, según ha informado Reuters.

"El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional", han informado fuentes gubernamentales, según ha apuntado EFE.

El Gobierno italiano ha tenido así que salir al paso para matizar la información del Ministerio del Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un "cierre de fronteras marítimas y aéreas con España". El Ejecutivo ha especificado que los controles introducidos "serán aleatorios y afectarán únicamente a los ciudadanos de terceros países (extracomunitarios) procedentes de España, con el fin de verificar la regularidad de su entrada en Italia".

La medida entrará en vigor a partir de este sábado, 1 de agosto, en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia. El comunicado del Gobierno termina aclarando que "para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada".

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