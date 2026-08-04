Primeras muertes en EEUU por ciclosporiasis, el brote de 'diarrea explosiva' que afecta ya a 20.000 personas

Un cartel de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en una foto de archivo

Sólo en el estado de Michigan hay registrados más de 11.000 casos. Los CDC sostienen que "generalmente" la ciclosporiasis no es una enfermedad mortal y que el fallecimiento por esta causa es "poco común" en Estados Unidos.

Más de 20.000 personas han sido diagnosticadas en Estados Unidos con ciclosporiasis, una enfermedad provocada por el parásito Cyclospora, presente en alimentos frescos, cuyo principal síntoma es una fuerte diarrea explosiva. El brote de ciclosporiasis afecta principalmente al estado de Michigan, donde más de 11.000 personas sufren esta enfermedad que, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, no es "generalmente" mortal. Sin embargo, esta vez lo ha sido: dos personas han fallecido a causa de este brote, precisamente en Michigan, las primeras que se registran desde que estalló el brote que no ha parado de avanzar.

"Se han identificado dos muertes como parte del brote de ciclosporiasis que afecta a Michigan", ha explicado el Departamento de Salud estatal en un breve comunicado, en el que ha señalado que según los registros médicos, ambas personas presentaban afecciones médicas preexistentes e importantes que "podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación". "Los dos casos de Michigan enfermaron antes de la retirada voluntaria de la lechuga iceberg anunciado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos", han apuntado.

Desde los CDC insisten en que "generalmente" la ciclosporiasis no es una enfermedad mortal y que en Estados Unidos, la muerte por ciclosporiasis es "poco común". Sólo en Michigan, hay 11.234 personas con ciclosporiasis, casi 200 de ellas hospitalizadas.

Las autoridades sanitarias empezaron a investigar a mediados de julio la relación entre el brote y una serie de productos vendidos por la multinacional Taco Bell, que retiró de manera preventiva algunos productos que llevaban lechuga, cebolla, cilantro, pico de gallo o guacamole. Apenas unos días después, el foco se puso en un tipo de lechuga iceberg, servida en establecimientos de al menos cinco estados —Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental—. A día de hoy, el número de estados afectados por esta alerta sanitaria es de nueve.

No es el primer brote de ciclosporiasis que vive Estados Unidos: en 2018, McDonald's tuvo que retirar sus ensaladas en 14 estados por otro brote de este tipo; años antes, se estimó que el consumo de lechuga contaminada importada de México provocó la enfermedad en cerca de 400 personas en Estados Unidos. No obstante, estas son las primeras muertes relacionadas con la enfermedad.

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