Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed que está dispuesto a cumplir el deseo de Trump de bajar los tipos

Los detalles Trump ha conseguido poner al frente de la Reserva Federal a Kevin Warsh tras apartarse del cargo Jerome Powell, que se había convertido en uno de sus mayores enemigos por no seguir sus indicaciones.

Donald Trump ha logrado apartar a Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal, tras considerarlo un obstáculo por no bajar los tipos de interés, a pesar de la alta inflación. En su lugar, Kevin Warsh asumirá el cargo con la disposición de cumplir los deseos de Trump. Warsh ha afirmado que reducir los tipos es crucial para la economía, aunque esto ocurre en un contexto de alta inflación y mercados poco receptivos. Expertos advierten que seguir las demandas de Trump podría perjudicar la economía estadounidense, pero Warsh parece inclinado a seguir la línea del presidente, incluso sin distanciarse de sus teorías controvertidas.

Donald Trump ha visto cumplido su deseo de ver fuera de la presidencia de la Reserva Federal (Fed) a Jerome Powell, que se había convertido en uno de sus mayores enemigos por no obedecer sus órdenes.

El presidente de Estados Unidos le reiteró públicamente en más de una ocasión que quería que bajase los tipos, algo que él no estaba dispuesto a hacer porque lo consideraba peligroso con la alta inflación.

Ahora, el sustituto de Powell será Kevin Warsh, que sí que está dispuesto a cumplir con los deseos del presidente estadounidense. "Bajar los tipos de interés es lo que realmente importa a la economía", ha llegado a decir el nuevo presidente de la Fed en una entrevista.

Un hecho que se produciría en un momento donde la inflación alcanza el punto más alto desde 2023.

"El problema es que llega en un momento muy complicado, con un presidente impaciente y cuando los mercados no están por la labor de bajar los tipos de interés", explica Felipe Sánchez, profesor de la Universidad de Valencia.

Los mercados podrían tener una mala reacción si Warsh obedece antes a las demandas de Trump que a lo que realmente demanda la economía americana.

"Tiene que ser coherente con la realidad. Si se llevan a cabo las decisiones de Trump en estos momentos, sería más perjudicial que beneficioso. El mercado puede tomar mal esas decisiones y perjudicar valores norteamericanos", advierte Emilio Vizuete, director del máster en Comercio y Financias de la UV.

Sin embargo, parece que a Kevin Warsh le cuesta contradecir a su presidente. Tanto que fue incapaz de desmarcarse ante el Congreso de la teoría trumpista del supuesto robo electoral de 2020.

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