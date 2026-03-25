Las fronteras que Israel quiere imponer en Líbano: Netanyahu sueña con anexionarse el sur y convertirlo en la nueva Gaza

Los detalles Fuentes del Ministerio de Defensa español ya dan por hecho que Israel va a invadir el Líbano de forma inminente y el secretario general de Naciones Unidas advierte: no puede convertirse en la próxima Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha intensificado su ofensiva en Oriente Medio con el objetivo de desmantelar Hizbulá y anexionarse el sur del Líbano, al sur del río Litani. Netanyahu ha declarado que la guerra no terminará hasta lograr estos objetivos, y ha comenzado a ampliar la "zona de amortiguación" en territorio libanés. Fuentes del Ministerio de Defensa español prevén una inminente invasión israelí, mientras que el secretario general de la ONU alerta del riesgo de que Líbano se convierta en una nueva Gaza. Desde el inicio del conflicto, más de 2.000 personas han muerto entre iraníes y libaneses, y los ataques cruzados continúan.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quiere hacerse con Líbano a toda costa y, por ello, este miércoles ha lanzado dos mensajes: la guerra en Oriente Medio no va a terminar hasta que considere que Hizbulá ha sido desmantelado y va a hacer todo lo posible para anexionarse todo el territorio libanés que queda al sur del río Litani.

"Lo declaramos claramente: mientras no sea nuestra voluntad, nada volverá a ser como antes", ha dicho Netanyahu. Y la verdad es que nada volverá a ser como era, ni siquiera las fronteras. Porque Israel quiere moverlas y quedarse con el sur de Líbano, lo que corresponde al 10% del país.

Es más, fuentes del Ministerio de Defensa español ya dan por hecho que Israel va a invadir el Líbano de forma inminente y el secretario general de Naciones Unidas advierte: no puede convertirse en la próxima Gaza.

Pero el primer ministro Netanyahu ha declarado este martes que su país está ampliando su "zona de amortiguación" en territorio de Líbano, en medio de su ofensiva contra el país vecino que comenzó el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá retomó su ofensiva como respuesta por la muerte, días antes, del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Todo porque Netanyahu considera que son los milicianos de Hizbulá los que van a invadir a Israel. "Nos enfrentábamos a la amenaza de una invasión terrestre, una invasión de miles de terroristas de Raduán (la unidad de élite de Hezbolá) tanto en superficie como bajo tierra", ha asegurado.

1.072 iraníes y 1.100 libaneses han muerto

De la guerra en Oriente Medio, lo más escalofriante son las cifras: al menos 1.072 iraníes han muerto a manos de los israelíes desde el 2 de marzo. Son cifras oficiales del ministerio y que evidencian la magnitud de la guerra. Y si miramos a Líbano, las cosas no mejoran.

Porque cerca de 1.100 personas han muerto y más de 3.000 han resultado heridas a causa de los ataques lanzados por Israel contra Líbano, también desde principios de este mes.

Y, mientras tanto, los ataques cruzados continúan. Un cohete de Hizbulá ha impactado en el norte de Israel y, en el centro del país, los misiles han derrumbado una planta de un edificio residencial. Otra noche en la que Irán ha puesto a prueba la cúpula de hierro.

No nos podemos olvidar de Benjamin Netanyahu, que parece ir en dirección opuesta a la elegida por Trump. El primer ministro israelí asegura que, por mucho que se publique un acuerdo, "la guerra sigue con toda su fuerza".



