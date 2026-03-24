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Guerra en Oriente Medio

Israel continúa con su ocupación en el sur de Líbano y afirma que controlará los puentes y la zona del río Litani

El contexto El ministro israelí de Defensa ha señalado que los cinco puentes "utilizados por Hizbulá" sobre el río Litani han sido detonados, y ha añadido que el Ejército "controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani".

Ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, a 24 de marzo de 2026.Ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, a 24 de marzo de 2026.Reuters

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado este martes que el Ejército controlará los puentes restantes sobre el río libanés Litani, así como el área sureña del Líbano que discurre hasta el mismo.

Katz ha señalado que los cinco puentes "utilizados por Hizbulá" sobre el río Litani han sido detonados, y ha añadido que el Ejército "controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani", según ha anunciado en un comunicado. El ministro no ha detallado si el control será temporal o por cuánto tiempo se extenderá.

El titular de Defensa ha reiterado, además, que "cientos de miles de residentes" expulsados del sur del Líbano por los bombardeos israelíes no volverán a sus hogares hasta que Israel garantice la seguridad de sus ciudadanos.

"El principio es claro: si hay terrorismo y misiles, ni casas ni residentes", ha alertado Katz, que días atrás dijo que toda estructura próxima a la frontera será destruida siguiendo el modelo de las ciudades gazatíes de Beit Hanún y Rafah (ambas destruidas prácticamente en su totalidad y aún ocupadas militarmente).

La "zona de seguridad" del Líbano mencionada por Katz cubre una distancia extensa entre la Línea Azul (la divisoria 'de facto' entre ambos países) y el río Litani, de la cual Israel ha forzado el desplazamiento de la población y donde operan sus tropas contra infraestructura de Hizbulá. La ONU establece que todo este área ha de ser una zona desmilitarizada, salvo para la FINUL y el Ejército libanés.

Unas 1.040 personas han muerto -entre ellas 118 niños- y cerca de 2.900 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de las hostilidades entre Hizbulá e Israel el pasado 2 de marzo, en el marco del ataque a Irán.

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