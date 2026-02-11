Demócratas y republicanos cargan contra la fiscal general de EEUU por su gestión del caso Epstein mientras ella defiende la inocencia de Trump

Los detalles Pam Bondi, a la que un congresista ha acusado de "de mentir bajo juramento", ha declarado este miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La comparecencia de Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes fue tensa, con críticas de demócratas y republicanos por su manejo del caso Epstein. Bondi fue cuestionada por el demócrata Ted Lieu sobre la relación de Donald Trump con Epstein, a lo que ella negó pruebas de delito. Lieu la acusó de mentir bajo juramento. El republicano Thomas Massie criticó la gestión de los documentos de Epstein, especialmente la divulgación de identidades de víctimas. Bondi se negó a disculparse con las víctimas presentes, lo que provocó una acalorada discusión con la legisladora Pramila Jayapal.

La comparecencia de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, este miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se convirtió en una agria sesión marcada por las críticas de demócratas y republicanos por su papel en la investigación del caso Epstein y las agresivas réplicas de Bondi.

Bondi, que ha sido muy cuestionada por supuestamente poner trabas a la publicación de los documentos, se enfrentó, por ejemplo, a las preguntas del demócrata Ted Lieu, que le mostró un vídeo en el que se veían imágenes antiguas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lieu le preguntó si había niñas menores de edad en alguna fiesta a la que asistieron juntos. "Esto es ridículo", respondió la fiscal general, que defendió al presidente estadounidense asegurando que "no hay pruebas de que Donald Trump haya cometido ningún delito".

En un tenso intercambio verbal, Lieu zanjó el debate acusando a Bondi "de mentir bajo juramento". Si la tensión con los demócratas se daba por hecha, este miércoles algunos republicanos se sumaron al malestar por la gestión que ha hecho de los papeles de Epstein.

El congresista republicano Thomas Massie, coautor de la ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los archivos de Epstein y uno de los más beligerantes para que se conozca todo sobre el caso, arremetió contra Bondi por la divulgación involuntaria de las identidades de las víctimas por parte del Departamento de Justicia y la ocultación de la identidad de supuestos cómplices.

"¿Quién es responsable?", preguntó. "¿Quién en su organización cometió este fracaso masivo?". Bondi respondió llamando a Massie "político fracasado". Una decena de víctimas de Epstein acudieron este miércoles al Capitolio para presenciar su declaración y protagonizaron uno de los momentos más emotivos.

La legisladora demócrata Pramila Jayapal pidió a la fiscal general que se dirigiera a las víctimas directamente para disculparse, a lo que Bondi se negó. La escena terminó en una discusión a gritos, con la fiscal general acusando a la congresista de montar un "teatro".

Jayapal pidió a las víctimas presentes en la audiencia que levantaran la mano si aún no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia de Trump y todas ellas lo hicieron.

