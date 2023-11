El próximo lunes 13 de noviembre empezará el procedimiento judicial sobre el asesinato de Edwin Arrieta. De hecho, su familia estará personada en el juicio en Tailandia al joven español Daniel Sancho en el que se adherirá a la acusación de la Fiscalía por el crimen del cirujano colombiano el 2 de agosto pasado en la isla de Phangan, donde fue asesinado y descuartizado. Está previsto que el juez y el fiscal tailandeses comuniquen a Daniel Sancho, que está en prisión provisional desde el 7 de agosto, la acusación que pesa contra él.

Así lo han informado este viernes en una rueda de prensa celebrada en Madrid los abogados de la familia Arrieta en España, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, y por videoconferencia desde Colombia la letrada Adriana Behaine y desde Tailandia Yuthana Promsin y Julien Iwanicki Govrich. Gonzalo Ospina ha explicado que la familia ha conseguido formalizar ya su personación en la causa. Esto permitirá a sus abogados acceder al sumario y estar presentes en la vista oral prevista del lunes.

Ospina ha añadido que si en dicha vista Sancho reconoce los hechos vería reducida la condena de tal forma que podría pasar de una posible pena muerte a cadena perpetua o a muchos años de cárcel, pero si no confiesa se iniciaría un procedimiento que culminaría en un juicio posiblemente en marzo del año que viene en el que los abogados de la familia podrán preguntar y propondrán que testifiquen los padres de la víctima. Los letrados han aclarado que los familiares de Edwin Arrieta no asistirán a la vista del día 13 y que si se celebrara juicio el año próximo pedirán que los padres de la víctima declaren por videoconferencia dada su avanzada edad y la dificultad de un viaje desde Colombia hasta Tailandia.

La familia habla de la "falta de empatía" de Sancho

Gonzalo Ospina ha señalado que la familia se adherirá a la petición de pena que realice el fiscal tailandés y reclamará la indemnización que corresponda teniendo en cuenta la situación precaria en la que ha quedado ya que los principales ingresos de la misma provenían de la actividad como cirujano de la víctima. En todo caso ha manifestado la "falta de empatía" de Sancho y de su familia ya que no han pedido perdón ni su voluntad de algún tipo de resarcimiento. El abogado ha asegurado que los familiares de Edwin Arrieta "no quieren venganza, sino que caiga todo el peso de la ley", y que por sus convicciones religiosas no son partidarios de la pena de muerte aunque respetarán la decisión de la Justicia tailandesa.

Estima, no obstante, que si Sancho no pide perdón ve difícil que la familia aceptara la posibilidad de que terminara de cumplir en España la condena que se le impusiera en Tailandia. "Ha sido una pérdida muy triste y dura para una familia humilde y trabajadora que se ha viso desbordada por todo lo que ha conllevado este procedimiento", ha apuntado. Al respecto la abogada colombiana Adriana Behaine Pacheco ha comentado que "la familia está muy afectada emocionalmente, tanto los padres de Edwin como sus hermanos y su hijo y para ellos es importante que el caso no quede impune y que puedan repatriar pronto sus restos para darles cristiana sepultura".

Los abogados tailandeses, por su parte, han comentado que prevén una condena de pena de muerte aunque han recordado que se puede pedir perdón al rey de Tailandia para evitarla o para sustituirla por cadena perpetua, pero siempre que hubieran transcurridos muchos años en prisión. La Fiscalía tailandesa entregó el mes pasado al tribunal un informe en el que acusa de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo de Arrieta a Daniel Sancho, hijo y nieto de los actores Rodolfo Sancho y Sancho Gracia, respectivamente.