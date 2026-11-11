Evacúan decenas de colegios en Italia y Escocia por falsas amenazas de bomba

Los detalles Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas, entre los más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales.

Decenas de colegios en varias ciudades italianas, incluyendo Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, fueron evacuados tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico. Los mensajes anónimos, enviados a directores escolares, activaron protocolos de emergencia, lo que llevó a la evacuación de miles de alumnos y personal. Las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros, inspeccionaron las instalaciones sin encontrar explosivos. Este es el segundo incidente de este tipo en el mes, tras un episodio similar a principios de noviembre. La policía investiga el origen de las amenazas en un contexto de crecientes incidentes de seguridad en Italia. El Gobierno ha reforzado la coordinación entre fuerzas policiales y servicios de inteligencia para abordar estas amenazas.

Las autoridades de Italia han evacuado decenas de escuelas de todo el país tras un correo electrónico anónimo masivo que ha avisado de una amenaza de bomba en unos 300 centros educativos, sin que en todo caso se desprenda un riesgo real a la seguridad.

"Unas 300 escuelas de toda Italia han recibido correos electrónicos con amenazas de bomba, aunque se espera que la cifra aumente", ha declarado el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, en declaraciones recogidas por el diario italiano La Stampa.

En todo caso el titular de Educación ha enviado un mensaje de calma incidiendo en que "no debe cundir la alarma". "Del contenido del correo electrónico se desprende claramente que el riesgo real es prácticamente inexistente", ha señalado.

Valditara ha sostenido así que "lo más probable" es que se trate de un "ciberataque", aunque ha incidido en que ahora los protocolos deben realizarse con la participación de los servicios de seguridad.

El Ejecutivo italiano ha incidido en que "sigue de cerca" la situación con los avisos de bomba en las escuelas. "Las fuerzas de seguridad y las instituciones de todos los niveles están trabajando para supervisar la situación y transmitir tranquilidad a los ciudadanos, las familias y el personal de los centros educativos", ha remarcado en un comunicado recogido por medios.

Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas. Se trata del segundo episodio masivo de estas características en lo que va de mes.

A comienzos de noviembre, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional.

La Policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos.

Además de en Italia, en Esocia también se han producido amenazas en colegios. La Policía ha dicho que son simples mensajes amenazantes que no van a concretarse.

Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia durante las últimas semanas.

Entre los más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, una intrusión informática en la constructora del túnel estratégico del Brennero - que unirá Italia con Austria - y la difusión en la 'dark web' de datos personales del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y su familia.

Por este motivo, el Gobierno italiano ha reforzado la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad para mejorar la detección y respuesta ante posibles amenazas. Las autoridades investigan si todos estos episodios responden a una misma estrategia coordinada para generar alarma social y socavar la confianza en las instituciones del país.

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