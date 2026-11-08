La guerra híbrida golpea a los ciudadanos de la UE: expertos explican cómo protegernos para evitar hackeos

El contexto Miles de productos tuvieron que tirarse a la basura en casi una decena de países por el ataque múltiple contra la web que controla la temperatura de los equipos frigoríficos en centenares de supermercados.

Esta semana, Europa ha enfrentado una serie de amenazas híbridas que han revelado vulnerabilidades en sus infraestructuras. Hackeos en centros de conservación de sangre y frigoríficos de supermercados, junto con falsas amenazas de bomba que causaron caos aéreo, son ejemplos de esta nueva guerra híbrida que ha afectado la vida cotidiana en la Unión Europea. Miles de productos se desperdiciaron debido a un ataque contra el sistema que controla la temperatura de los frigoríficos. Eusebio Nieva de 'Check Point Iberia' y el experto Marcelino Madrigal destacan la necesidad de mejorar la ciberseguridad mediante contraseñas más fuertes y doble identificación. Aunque se especula sobre la autoría de estos ataques, se apunta a Rusia, aunque sin pruebas concluyentes.

La oleada de amenazas híbridas en toda Europa esta semana ha mostrado las debilidades a las que se enfrentan las infraestructuras europeas. Se han visto hackeos en centros de conservación de sangre y en frigoríficos de supermercados, así como un caos aéreo provocado por falsas amenazas de bomba.

Estos son los ejemplos de esa nueva guerra híbrida que esta semana ha golpeado a la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión Europea. Y es que miles de productos han ido a la basura en casi una decena de países europeos como consecuencia de un ataque múltiple contra la web que controla la temperatura de los equipos frigoríficos en centenares de supermercados, que dejaron de congelar.

En este sentido, Eusebio Nieva, director técnico de 'Check Point Iberia', señala que "ha sido un ataque oportunista". "Han atacado a las tecnologías de refrigeración y resulta que hay otras entidades que utilizan esas mismas tecnologías de refrigeración, como pueden ser los bancos de sangre", subraya, a lo que añade que la diferencia que ha habido es que en los bancos de sangre "las alarmas han saltado y han conseguido revertir el proceso sin problemas".

¿Cómo nos podemos proteger?

Ante esta situación, la pregunta que nos podemos es cómo podemos protegernos, ya que "cualquier equipo que esté conectado a la red es susceptible de ser vulnerado", tal y como advierte el experto en ciberseguridad Marcelino Madrigal.

Los expertos recomiendan una protección extra: cambiar contraseñas, una doble identificación y eliminar todos los elementos de fábrica. "Una vez que establecemos eso, digamos que elevas dos o tres grados la complejidad que necesita el atacante", subraya Eusebio Nieva.

¿Quién está detrás?

Tras lo ocurrido, las miradas fueron a Rusia, donde afirman que es "absurdo". Según Marcelino Madrigal, "no es necesario tener unos conocimientos muy grandes" para realizar este tipo de ataques. "O bien que están haciendo un ataque para crear confusión y sabotaje, o bien que están mostrando su fuerza para en el futuro extorsionar", apunta al respecto Eusebio Nieva.

De momento, todo es especulativo, pero estos ataques alimentan la incertidumbre en un contexto en el que todo puede formar parte de la ya famosa guerra híbrida.

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