Un autobús embiste a decenas de vehículos en Corea del Sur y deja al menos 57 heridos

Restos de un autobús dañado en el lugar del accidente tras chocar contra unos 10 vehículos en Seongnam, Corea del Sur

Los detalles El autobús embistió sucesivamente a 32 vehículos que esperaban ante un semáforo, entre ellos cuatro autobuses, un camión y 27 turismos, antes de colisionar contra la barrera central de la vía, donde finalmente se detuvo, informó la agencia.

En Corea del Sur, un accidente múltiple en Seongnam, al sur de Seúl, dejó al menos 57 heridos, de los cuales nueve están graves. El incidente ocurrió durante la hora punta cuando un autobús urbano embistió a 32 vehículos, incluyendo cuatro autobuses, un camión y 27 turismos, antes de detenerse contra la barrera central. El conductor, herido de gravedad, afirmó que los frenos fallaron, aunque dio negativo en la prueba de alcoholemia. Las autoridades están investigando las causas del accidente y advierten que el número de heridos podría aumentar debido a la cantidad de pasajeros implicados.

Las autoridades de Corea del Sur elevaron a al menos 57 las personas heridas en un choque múltiple, incluyendo nueve en estado grave, causado por un autobús urbano que embistió a decenas de vehículos en una ciudad al sur de Seúl.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 hora local (22:30 GMT del martes), en plena hora punta, cerca de un cruce en el distrito de Bundang de la ciudad de Seongnam, según informó la agencia local de noticias Yonhap. Según fuentes de la Policía y de los Bomberos citadas por Yonhap, nueve personas fueron heridas de gravedad y otras 48 recibieron heridas leves.

El autobús urbano embistió sucesivamente a 32 vehículos que esperaban ante un semáforo, entre ellos cuatro autobuses, un camión y 27 turismos, antes de colisionar contra la barrera central de la vía, donde finalmente se detuvo, informó la agencia.

El conductor del autobús aseguró que los frenos no funcionaron, mientras que las autoridades investigan las causas del accidente. Las autoridades advirtieron de que el número de heridos podría aumentar debido a la cantidad de pasajeros que viajaban en los autobuses implicados.

El conductor, un hombre de unos 60 años que figura entre los heridos graves, declaró que los frenos no funcionaron, al tiempo que se le realizó una prueba de alcoholemia que dio negativo, dijo Yonhap. La causa oficial sigue bajo investigación.

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