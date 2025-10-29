La DANA: el caldo de cultivo perfecto para la desinformación

Contexto Miles de cuentas con origen en India, Pakistán y Rusia generaron y amplificaron noticias falsas en redes sociales sobre la dana de Valencia.

Fueron miles los contenidos que circularon como la pólvora en redes sociales hace justo un año. Y muchos de ellos eran bulos. Vídeos falsos, como el que aseguraba que el inicio de las inundaciones se produjo por la apertura de las compuertas de una presa sin previo aviso. Esas imágenes, que además estaban aceleradas, se habían publicado en realidad en Facebook más de un mes antes, el 26 de septiembre, por un usuario indio.

Una catástrofe como la DANA de Valencia fue también gasolina para el negacionismo climático. Fueron muchos los usuarios que aprovecharon para difundir sus teorías de la conspiracióny apuntar a que la DANA había sido en realidad provocada, llegando incluso a culpar a unos “supuestos experimentos de Marruecos con ingeniería climática”.

Otras cuentas han intentado señalar a las instituciones, asegurando que el radar de lluvias de Valencia no estaba funcionando, que se estaban ocultando cientos de muertos en el parking de Bonaire o que los bomberos estaban evacuando municipios porque la presa de Manises había reventado.

La gran pregunta es ¿para qué querría alguien difundir este tipo de mentiras? Jesús Espinosa, uno de los periodistas de Newtral.es que ha colaborado en la identificación de más de medio centenar de bulos durante la DANA, explica que el objetivo es "desestabilizar las instituciones de nuestro país".

El trabajo más complicado es saber quién está detrás de todas esas cuentas que amplifican las noticias falsas. Diferentes estudios han conseguido trazar la procedencia de ese contenido. "Muchas son cuentas automatizadas, bots con origen en Pakistán o en la India contratados o manejados incluso por un agente externo", explica Jesús Espinosa.

¿Quién controla esas miles de cuentas contratadas?

Los servicios de inteligencia europeos llevan meses trabajando en ello. El CNI, en su informe anual de seguridad nacional, apunta al "ecosistema de propaganda y desinformación pro-Kremlin". En una estrategia calculada, Rusia “amplificó y adaptó narrativas desinformativas preexistentes en su beneficio”, explica el informe. Algo que han confirmado desde la propia Unión Euorpea.

El Observatorio Europeo de Medios Digitales ha llegado más allá. Ha confirmado que la mayoría de una red de cuentas vinculadas al Kremlin, que difundían mensajes prorrusos y organizaban manifestaciones en España por la supuesta paz en Ucrania, también habían difundido bulos sobre la DANA en Valencia.

"El problema es que es muy difícil no solamente desmentirlo sino también viralizar el desmentido", explica Jesús Espinosa, periodista de Newtral.es. Porque estos bulos juegan con algo tan primario e impulsivo como las emociones. Con el enfado y el dolor de las víctimas y sus familias. Eso genera miles de interacciones. Y los algoritmos de las redes sociales dan más visibilidad precisamente a los contenidos que más interacciones generan. La DANA fue el caldo de cultivo perfecto para la desinformación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.