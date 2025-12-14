Ahora

En Dingolfing

Cinco detenidos en Alemania acusados de planear un atentado "de motivación islamista" en un mercadillo de Navidad en Baviera

El contexto Según informa la Fiscalía de Múnich, tres de los arrestados tenían la intención de cometer el acto terrorista, mientras que los otros dos les alentaron a hacerlo.

Agentes de la policía alemana en una imagen de archivo. Agentes de la policía alemana en una imagen de archivo. Reuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Fiscalía de Múnich ha informado de la detención de cinco hombres acusados de planear un atentando en un mercadillo navideño en zonas cercanas a la ciudad de Dingolfing, en el sur del Estado de Baviera. Según han determinado, los arrestados tenían motivaciones islamistas para realizar su ataque y que para ello iban a usar un vehículo.

Para cuatro de los arrestados se emitieron órdenes de detención formales, mientras que el quinto está en prisión preventiva. Todos han sido ya puestos a disposición judicial.

Uno de los acusados habría incitado al atentado en una mezquita de la zona llamando "a matar o a herir al mayor número de personas posible", según ha confirmado la Fiscalía.

Los primeros informes sostienen que tres de los detenidos habrían mostrado su intención de cometer el acto terrorista, mientras que los otros dos les habrían alentado a hacerlo.

Joachim Herrmann, ministro del Interior de Baviera, ha subrayado que la operación "demuestra de forma impresionante la capacidad de respuesta y el buen desempeño" de las autoridades teutonas: "Somos capaces de proteger a nuestros ciudadanos".

"Gracias a la excelente cooperación de nuestras autoridades de seguridad, se pudo arrestar en muy poco tiempo a varios sospechosos. Se ha prevenido así un posible atentado de motivación islamista en Baviera", ha indicado en 'Bild'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros
  2. El PSOE, acorralado por las críticas internas: el mapa de las denuncias por acoso sexual en el partido
  3. Alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia: Protección Civil manda un ES-Alert
  4. La legislatura se descose ante los escándalos: los socios advierten al Gobierno con unas posibles elecciones de fondo
  5. Detienen a un cirujano plástico acusado de violar a una paciente anestesiada en un quirófano en Murcia
  6. 'Los Domingos', de Alauda Ruiz, triunfa en unos reivindicativos Premios Forqué que piden más apoyo para la industria