Cinco detenidos en Alemania acusados de planear un atentado "de motivación islamista" en un mercadillo de Navidad en Baviera

Agentes de la policía alemana en una imagen de archivo.

La Fiscalía de Múnich ha detenido a cinco hombres acusados de planear un atentado en un mercadillo navideño cerca de Dingolfing, Baviera. Los arrestados, con motivaciones islamistas, planeaban usar un vehículo para el ataque. Cuatro de ellos enfrentan órdenes de detención formales y el quinto está en prisión preventiva, todos ya puestos a disposición judicial. Uno de los acusados incitó al atentado en una mezquita local. Joachim Herrmann, ministro del Interior de Baviera, destacó la rápida respuesta de las autoridades, afirmando que la operación demuestra su capacidad para proteger a los ciudadanos y prevenir atentados.

La Fiscalía de Múnich ha informado de la detención de cinco hombres acusados de planear un atentando en un mercadillo navideño en zonas cercanas a la ciudad de Dingolfing, en el sur del Estado de Baviera. Según han determinado, los arrestados tenían motivaciones islamistas para realizar su ataque y que para ello iban a usar un vehículo.

Para cuatro de los arrestados se emitieron órdenes de detención formales, mientras que el quinto está en prisión preventiva. Todos han sido ya puestos a disposición judicial.

Uno de los acusados habría incitado al atentado en una mezquita de la zona llamando "a matar o a herir al mayor número de personas posible", según ha confirmado la Fiscalía.

Los primeros informes sostienen que tres de los detenidos habrían mostrado su intención de cometer el acto terrorista, mientras que los otros dos les habrían alentado a hacerlo.

Joachim Herrmann, ministro del Interior de Baviera, ha subrayado que la operación "demuestra de forma impresionante la capacidad de respuesta y el buen desempeño" de las autoridades teutonas: "Somos capaces de proteger a nuestros ciudadanos".

"Gracias a la excelente cooperación de nuestras autoridades de seguridad, se pudo arrestar en muy poco tiempo a varios sospechosos. Se ha prevenido así un posible atentado de motivación islamista en Baviera", ha indicado en 'Bild'.

