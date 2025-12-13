Alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia: Protección Civil manda un ES-Alert

Los detalles Desde la Aemet avisan de "posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces" este domingo: "¡Peligro extraordinario! Siga recomendaciones de Protección Civil", ha publicado la agencia en sus redes sociales.

La Conselleria de Emergencias e Interior, mediante el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha emitido un aviso especial alertando de intensas precipitaciones y tormentas en la Comunidad Valenciana este domingo. Aemet ha declarado un aviso rojo por lluvias torrenciales en los litorales de Valencia y zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre. Se advierte de posibles inundaciones y crecidas repentinas, recomendando seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables. La Agencia Valenciana de Seguridad insta a municipios a seguir los avisos y activar protocolos de prevención, especialmente en actividades al aire libre. Además, se aconseja evitar estacionar en zonas susceptibles de inundarse y revisar consejos de protección civil disponibles en la web del 112.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial que alerta de la llegada, este domingo, de precipitaciones que puedan ser intensas, acompañadas de tormentas, en la Comunidad Valenciana. Por su parte, Aemet ha alertado de un aviso rojo por lluvias torrenciales en los litorales norte y sur de Valencia, también en la zona que fue devastada por la fatídica DANA del 29 de octubre, y Valle del Almanzora y los Vélez en Almería.

"Posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces. ¡Peligro extraordinario! Siga recomendaciones de Protección Civil", ha publicado la agencia en sus redes sociales. Así, en Valencia ya han recibido una alerta de protección civil, ES-Alert, por fuertes lluvias. Así, recomiendan evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior", añaden.

Según la información publicada por la Aemet, el aviso rojo se decretará por precipitaciones en la comarca almeriense de Valle del Almanzora desde las 6:00 horas hasta el término de la jornada de este domingo. En esta zona se decretará también el aviso naranja desde este medianoche hasta las 6:00 horas, mientras que este misma alerta se activará en Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas desde la medianoche hasta el término de la jornada de este domingo, acompañadas por tormentas que activarán el nivel amarillo de alerta. En estas zonas se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 l/m2 en doce horas, mientras que en el caso de Valle de Almanzora podrían alcanzarse los 120 l/m2.

Por otro lado, la provincia se verá afectada por las lluvias y las tormentas en los enclaves de Poniente y Almería capital y el levante, en el mismo tramo horario, donde se decretarán los avisos amarillos por estos fenómenos, que dejarán caer en las citadas comarcas hasta 20 l/m2 acumulados en una hora, llegándose a acumular hasta 660 l/m2 en las primeras doce horas.

Todas las islas continuarán este domingo en aviso por el temporal, pero las lluvias más intensas se esperan en el Mediterráneo. Según la previsión de Aemet, el comienzo del aviso está previsto a las 00.00 horas de este domingo. Asimismo, indica la posibilidad de formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas litorales, que pueden llevar asociadas rachas de viento repentinas y localizadas de magnitud importante, lo cual conlleva un riesgo potencial considerable respecto a las actividades al aire libre.

Atención y seguimiento

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Por ello, se insta especialmente a los municipios en los que se realicen actividades al aire libre durante los días que dure el episodio a que se tomen medidas de prevención y protección respecto a actividades especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos, como ferias navideñas, actividades deportivas, eventos culturales o cualquier otro evento con elementos desmontables o provisionales.

Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Además, el departamento recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

