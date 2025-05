Netanyahu permitirá la entrega de "ayuda limitada" a Gaza pero reconoce (sin atisbo de vergüenza) que lo hace para no perder apoyos

Netanyahu, ha anunciado la entrada mínima de ayuda a Gaza para evitar la "hambruna", no por razones humanitarias, sino para mantener el apoyo internacional y lograr una "victoria total" contra Hamás. Netanyahu ha explicado que sus aliados internacionales, que respaldan a Israel, han insistido en evitar imágenes de hambruna, lo que ha motivado la decisión de permitir ayuda básica. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha indicado que los gazatíes recibirán solo "pan de pita y un plato de comida" diario. Netanyahu ha defendido que estas decisiones, aunque difíciles, son necesarias para eliminar a Hamás y liberar a los rehenes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que no quiere llegar a la "hambruna" entre la población gazatí. Sin embargo, no lo dice por humanidad, si no porque llegar a esa situación les haría perder apoyos e impediría que pudiesen "conseguir la victoria".

De esta forma, sin atisbo de vergüenza, Netanyahu ha realizado un comunicado en el que ha explicado por qué van a permitir la entrada mínima de ayuda a la Franja de Gaza. "Nuestros mejores amigos en el mundo, senadores que sé que respaldan a Israel, vienen y me dicen: 'Te daremos toda la ayuda que necesitas para una victoria total. Armas, apoyo para eliminar a Hamás, apoyo en el Consejo de Seguridad (de la ONU), pero no podemos seguir recibiendo imágenes de hambruna (en Gaza)'", ha desvelado el primer ministro de Israel.

Por ello, ha defendido que "para lograr la victoria, hay que resolver el problema de alguna forma". "Necesitamos entregar un mínimo para que no haya hambruna", ha defendido Netanyahu, quien ha reseñado que aprobar la entrega de ayuda a Gaza es una decisión "difícil" que permitirá lograr "una victoria total".

"Necesitamos liderazgo y hacer lo correcto para lograr la victoria", ha reiterado. "Es mi responsabilidad encabezar esta guerra de forma que logremos la victoria, incluso si requiere adoptar a veces decisiones que el público no entiende y que algunos ministros rechacen", ha reiterado. "Adopto decisiones para eliminar a Hamás, liberar a los rehenes y lograr una victoria total", ha apostillado.

Además, también ha aprovechado para dejar claro que las tropas israelíes terminarán "tomando toda Gaza". "Eso es lo que vamos a hacer", ha señalado, antes de destacar que los militares desplegados en el enclave "están haciendo un gran trabajo", en medio de informaciones sobre una supuesta operación terrestre en Jan Yunis (sur) contra un presunto alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Para lograr esto, tenemos que hacerlo de una forma en la que no seamos detenidos. Lo último que queremos es que haya errores que no permitan lograr el objetivo principal, que es acabar con Hamás", ha señalado, antes de especificar de que la presión sobre Israel durante las últimas semanas "se acercaba a una línea roja" que provocó la decisión de reiniciar la entrega de ayuda.

En este sentido, ha explicado que "desde el inicio de la guerra se ha dicho que lograr una victoria total, eliminar a Hamás y liberar a los rehenes, es una misión combinada con una condición legal".

"Decidimos permitir una ayuda mínima durante la guerra y, cuando se avanzó en este sentido, vimos que Hamás se hace con parte de esta ayuda. Por ello, detuvimos la entrega de ayuda y, junto a nuestros amigos estadounidenses, optamos por un método diferente", ha subrayado, en referencia al mecanismo propuesto por Israel, rechazado por Naciones Unidas.

Este mecanismo contempla la creación de puntos de entrega a los que la población pueda ir para recibir ayuda, según Netanyahu, que ha recalcado que este proceso "lleva tiempo". "Estableceremos los primeros puntos en unos días y posteriormente agregaremos otros", ha dicho, sin fechas concretas u otros detalles.

Los gazatíes solo recibirán "pan y un plato de comida" al día

Por su parte, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha asegurado que los gazatíes solo recibirán "pan de pita y un plato de comida" al día.

"Lo que llegará en los próximos días es un poco para las panaderías que distribuyen pitas a la gente y para las cocinas públicas que dan una ración diaria de comida cocinada. Los civiles en Gaza recibirán un pan de pita y un plato de comida, y eso es todo", ha dicho el político ultraderechista en un mensaje.

El ministro, que durante toda la guerra ha abogado por restringir la entrada de ayuda y ha rechazado las negociaciones con Hamás, ha explicado que en este caso es necesario permitir que entren algunos suministros para evitar que el país pierda el apoyo de sus aliados.

"¿Me gustaría evitar tener que introducir un solo grano de sal en la Franja de Gaza, incluso para los civiles? Es posible", ha llegado a decir, concediendo que, si Israel actuará así, "el mundo nos obligará a poner fin a la guerra y perderíamos".

"Llevamos año y medio acabando con Hamás y desmantelando la forma de Gaza, dejándola con un nivel de destrucción completo y sin precedentes, y el mundo aún no nos ha parado", ha destacado.