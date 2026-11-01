Trump se disfraza de Trump: su Gobierno celebra Halloween con un vídeo del ICE deteniendo migrantes al ritmo de 'Thriller'

Los detalles En el documento, se puede ver a los agentes en plena acción e incluso imágenes de los centros de detención. Todo, aderezado con personajes de ciencia ficción como Freddy Krueger y una animación de un arresto a un alienígena.

Donald Trump ha celebrado Halloween decorando la Casa Blanca y organizando una fiesta en Mar-A-Lago, aparentemente sin disfraz. El ICE, la agencia de inmigración de EE.UU., compartió un controvertido vídeo en su cuenta oficial para conmemorar la fecha. En el vídeo, acompañado por la canción 'Thriller' de Michael Jackson, se observa a agentes deteniendo migrantes, con imágenes intercaladas de personajes de terror como Freddy Krueger y Pennywise. El montaje también muestra a un detenido acusado de homicidio y escenas de arrestos a migrantes, finalizando con una animación de un agente deteniendo a un alienígena.

Donald Trump ha celebrado Halloween a su modo. Engalanando la Casa Blanca para la ocasión. Con una fiesta en Mar-A-Lago a la que ha acudido, aparentemente, sin disfraz alguno. Y con un mensaje del ICE. Con un post en la cuenta oficial de esa milicia armada que recorre las calles de EEUU. En el documento en cuestión, para festejar el día, han compartido un vídeo en el que se les ve deteniendo migrantes al ritmo de 'Thriller' de Michael Jackson.

"¡Feliz Halloween de parte de tus amigos del ICE!", reza un texto acompañado de los emojis de una calabaza y un fantasma. Al darle al 'play', con un 'edit' en el que los cortes son más que evidentes, suena una de las más míticas canciones del rey del pop mientras se suceden las imágenes de personajes del cine de terror como Freddy Krueger o Pennywise.

Luego, las imágenes en cuestión en las que se les ve realizando detenciones y redadas, con secuencias de migrantes en centros de detención. En los rótulos, además, afirman que uno de los detenidos estaba "buscado por homicidio".

Después hay más migrantes detenidos. Sin distinción. Algunas discusiones con los agentes y, al final, 'Predator', de la saga 'Alien'. Más personajes de la ficción del séptimo arte e incluso lo que parece ser un combate de lucha libre.

Para finalizar, demuestran sus dotes con la animación en una secuencia en la que un agente persigue y detiene a un alienígena. Todo, con una sonrisa.

Así ha celebrado el ICE la fiesta de Halloween. Con un vídeo bajo el lema 'ICE' Halloween Spooktacular' en el que mientras suena 'Thriller' se puede ver a sus agentes deteniendo migrantes, acusando de homicidio a uno de los arrestados e incluso cómo esposan a un extraterrestre.

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