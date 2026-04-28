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Presidenta interina de Venezuela

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

El contexto El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el encargado de confirmar este asunto durante su parada en República Dominicana, como parte de su gira por Latinoamérica.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este martes en República Dominicana.El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este martes en República Dominicana.laSexta
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España invitará a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el cuatro y el cinco de noviembre, según ha informado este martes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una visita oficial a República Dominicana.

"En estos momentos, lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país", ha asegurado Albares en un encuentro con la prensa al ser preguntado sobre si ya habían invitado a esa cita a Delcy Rodríguez.

La Cumbre Iberoamericana de Madrid "no va a ser distinta de otra; la Secretaría Pro Témpere no cambia las reglas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir", ha añadido el ministro español en este sentido. Además, también ha confirmado que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asistirá a la Cumbre Iberoamericana.

Por otro lado, el ministro ha ofrecido la información a la prensa española en la sede de la embajada de España en Santo Domingo tras un encuentro con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, en la sede del Ministerio de Exteriores de República Dominicana, segunda parada de su gira por Latinoamérica que inició este lunes en Puerto Rico y que continuará en México.

"Hemos traído la carta de invitación de su majestad el rey, y el canciller dominicano me ha confirmado que el presidente Abinader estará, por supuesto, en noviembre en esa cumbre en Madrid", ha asegurado Albares.

Asimismo, los dos ministros de Exteriores repasaron este martes los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que en esta ocasión tendrá como lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

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