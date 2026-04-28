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Por segunda vez

El Departamento de Justicia imputa al exdirector del FBI James Comey por una fotografía en la que supuestamente amenazaba de muerte a Trump

El contexto Comey publicó en Instagram en mayo de 2025, ya borrada, una fotografía de unas conchas en la playa que formaban el número 8647, una referencia que los aliados de Trump interpretaron como una amenaza de muerte al presidente.

El exdirector del FBI James Comey, durante una comparecenciaEl exdirector del FBI James Comey, durante una comparecencia.Agencia AP
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado por segunda vez al exdirector del FBI James Comey por difundir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que muchos aseveraron que se trataba de una amenaza de muerta al presidente Donald Trump.

Comey publicó en mayo de 2025 en su perfil una foto, ya borrada, de unas conchas en la playa que formaban el número 8647. Según la jerga utilizada entre los militares y espías estadounidenses, el número 86 es el código para "eliminar o deshacerse" de alguien. Y, por otro lado, Donald Trump es el actual 47º presidente del país, por lo que se podría asociar ambos conceptos.

El exdirector del FBI reconoció en un comunicado que publicó la imagen consciente de que había un mensaje político en ella, pero que en ningún momento lo hizo con la intención de generar violencia: "Asumí que contenía un mensaje político. Lo que no se me ocurrió es que hay quien asocia esos números con violencia. Me opongo a cualquier tipo de ella, por lo que he eliminado el post".

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que estos hechos serían investigados por el Servicio Secreto al incitar un magnicidio contra Trump. Los abogados del Departamento de Justicia han presentado la acusación formal contra Comey en el distrito este de Carolina del Norte, según ha recogido la cadena 'CNN'.

Esta es la segunda imputación de Comey. En septiembre de 2025, Comey ya fue acusado de los presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la investigación que lideró sobre los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 de Trump con Rusia.

En noviembre pasado, un tribunal federal desestimó el caso contra el exdirector del FBI, junto al de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras concluir que la fiscal federal escogida por el presidente para liderar los dos procesos fue designada ilegalmente.

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