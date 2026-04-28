Los MAGA siguen a su líder en su crítica a la izquierda: "Donald Trump es lo único que se interpone entre América y el socialismo"

Los detalles La cadena afín al republicano, Fox, ya tiene en emisión a varios periodistas cargando contra los demócratas y los medios de comunicación que critican a Trump.

Donald Trump y sus aliados han culpado a los demócratas del tiroteo en la cena de corresponsales, difundiendo la idea de que el presidente es víctima del discurso de odio de la izquierda. La Casa Blanca y el mundo MAGA han amplificado este mensaje, y la cadena Fox, a través de figuras como Sean Hannity, lo ha reforzado al acusar a los medios tradicionales de estar controlados por demócratas. Tras el intento de magnicidio, periodistas afines a Trump están usando la polarización para generar miedo, comparando la situación actual con la convulsa época de 1968. Laura Ingraham ha afirmado que Trump es el único obstáculo contra el socialismo, intensificando la retórica de confrontación.

Donald Trump fue el primero en señalar a los demócratas por el tiroteo en la cena de corresponsales, la Casa Blanca amplificó el mensaje y ahora el trumpismo lo difunde. La idea del mundo MAGA es presentar al presidente estadounidense como una víctima del discurso del odio de la izquierda.

Y quien ya lo aplica es la cadena Fox, su medio de comunicación afín. "El país ha sido atormentado por miembros demócratas de la mafia de los medios tradicionales", ha afirmado en directo el periodista Sean Hannity.

Tras el intento de magnicidio, sus periodistas afines están utilizando la polarización que vive el país para sembrar el miedo. "El ambiente en este momento se siente más cercano a 1968", apunta Megyn Kelly.

1968, precisamente uno de los años más convulsos en Estados Unidos con la muerte de Robert Kennedy. Sembrar odio y culpabilizar a la izquierda del ataque, como dice la Casa Blanca. "En este momento, Donald Trump es lo único que se interpone entre América y el socialismo. Por eso la izquierda dura quiere que desaparezca a toda costa", ha afirmado Laura Ingraham en 'X'.

Periodistas y también escritores calcan y repiten un peligroso mensaje que está crispando aún más el ambiente en Estados Unidos.

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