De hablar sobre videojuegos a comparar a Trump con Hitler: la radical evolución de Cole Allen en sus redes sociales antes de su intento de asesinato

Los detalles Sin incitar a la violencia, el contenido en sus redes sociales fue cambiando en tan solo dos años. Mensajes que en 2022 hablaban de videojuegos, su principal afición, pasaron a ser en 2024 a publicaciones con una mayor carga y agresividad política. Llegó a comparar a Trump con Hitler.

El FBI ha acusado a Cole Allen de tres delitos, incluyendo intento de asesinato contra Donald Trump, lo que podría acarrearle cadena perpetua. En sus redes sociales, Allen mostró un cambio notable en dos años, pasando de publicar sobre videojuegos a compartir mensajes políticos radicales. Comparaba a Trump con Hitler y lo llamaba traidor, criticando su postura en conflictos como la guerra de Ucrania e Irán. Abogaba por anular las elecciones de 2024 y especulaba sobre un intento de asesinato como montaje. Allen también promovía la compra de armas, y fue hallado con un arsenal, lo que refuerza las acusaciones en su contra.

El FBI ha acusado a Cole Allen, el hombre que intentó asesinar a Trump de tres delitos, por lo que le podría caer cadena perpetua. En sus redes sociales se ve cómo fue dejando su afición por los videojuegos para radicalizarse con mensajes políticos. Llegó a comparar a Trump con Hitler.

Sin incitar a la violencia, el contenido en sus redes sociales fue cambiando en tan solo dos años. Mensajes que en 2022 hablaban de videojuegos, su principal afición, pasaron a ser en 2024 a publicaciones con una mayor carga y agresividad política.

En el foco de sus ataques está Trump, al que llega a comparar con el Fürer y se refiere con frecuencia a él como un traidor. "Vuelve a poner a un traidor en el poder y se desata la traición. No entiendo por qué la gente se sorprende de que Estados Unidos se esté desmoronando", escribió.

Traición con sus aliados, llegó a decir, por su postura en la guerra de Ucrania, o en la que bautiza "estúpida guerra en Irán". El analista de Geopolinómicos, Óscar Vara, ha señalado que "Donald Trump ha tomado esa posición como una especie de carta blanca para hacer declaraciones cada vez más delirantes y peligrosas y para tener políticas que son para los ciudadanos una amenaza".

Publicaciones en las que abogaba por anular las elecciones de 2024 que le dieron la victoria al republicano y especulaba con que el primer intento de asesinato en Butler en plena campaña electoral habría sido un montaje.

Animaba a la posesión y compra de armas. Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, Cole Allen llevaba un arsenal en el Hilton. Evidencia por la que el juez le acusa de intento de magnicidio a Trump, además de dos cargos por posesión y uso de armas de fuego con la intención de cometer un delito.