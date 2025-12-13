Los rescatadores de María Corina Machado explican cómo fue la fuga: "Es la persona de más alto perfil que hemos tenido que rescatar"

¿Qué ha dicho? Bryan Stern, quien dirige la empresa privada que realizó la operación, ha asegurado que el rescate de la opositora venezolana lo consideran "salvar la vida de una luchadora por la libertad".

María Corina Machado, opositora venezolana, reapareció en Oslo tras más de un año en la clandestinidad. Su fuga de Venezuela fue posible gracias a un equipo de rescate estadounidense liderado por Bryan Stern, veterano de las fuerzas especiales. La operación fue compleja, involucrando un recorrido terrestre y marítimo hasta Curazao, enfrentando desafíos de contrainteligencia y condiciones marítimas adversas. Desde Curazao, un avión la llevó a Estados Unidos y luego a Oslo. Machado, quien desea regresar a Venezuela, es vista como una figura de resistencia por Stern.

María Corina Machado reapareció públicamente en Oslo este jueves tras más de un año en clandestinidad. La opositora venezolana se fugó de su país gracias a la ayuda de un equipo de rescate estadounidense en un rocambolesco periplo de 48 horas.

Una gua de la que ha dado más detalles Bryan Stern, veterano de las fuerzas especiales estadounidenses Fundación de Rescate Grey Bull y director de la empresa privada que llevó a cabo la operación para sacar de Venezuela a Machado.

"María Machado es, sin duda, la persona de más alto perfil que hemos tenido que rescatar. Fue una operación muy, muy, muy difícil con una enorme cantidad de problemas de contrainteligencia", ha explicado Stern en una entrevista en 'CBS News'.

Primero, María Corina tuvo que salir de su escondite esquivando hasta diez controles militares. Tenía que llegar a un pueblo pesquero donde la esperaba una braca rumbo a la isla caribeña de Curazao, territorio de Países Bajos: "Esta operación tuvo un componente terrestre y un componente marítimo muy significativo. El mar estaba horrible. Cuanto más altas las olas, más difícil es para el radar detectarlas".

A lo que se sumaba la posibilidad de que su embarcación fuera alcanzada por un ataque de dron estadounidense debido a la presión que está ejerciendo Donald Trump en el Caribe, aunque Stern ha detallado que esa parte estaba controlada.

"Compartimos con nuestros amigos del gobierno de manera no oficial lo que estábamos haciendo para descongestionar", señala. Además, insiste en que el gobierno de Estados Unidos no ha contribuido económicamente en esta operación.

Una vez en la isla de Curazao, un avión enviado desde Miami la llevó primero a Maine (EEUU) y después a su destino final: Oslo. Aunque llegó a Noruega demasiado tarde para la ceremonia de entrega de premios. "No veo esta operación como llevar a María a una ceremonia a tiempo. Lo veo como salvar la vida de una luchadora por la libertad", comenta Stern.

Mientras tanto, María Corina Machado sigue en Oslo, aunque ya ha expresado su deseo de volver cuando antes a Venezuela.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.