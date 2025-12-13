Ahora

Trenes de otro mundo

China, la referencia mundial en el sector ferroviario: trenes a 350 km/h y estaciones futuristas

Los detalles El gigante asiático tiene la red ferroviaria más relevante del planeta, sumando dos tercios de la red de alta velocidad de todo el mundo.

Imagen de archivo de un tren bala en China
El sector del tren mira con envidia a la considerada como la red ferroviaria más extensa y moderna del mundo: la de China.

Con construcciones que desafían toda lógica, propias de las mejores producciones de Hollywood, el gigante asiático está revolucionando el sector en diferentes ámbitos como con la construcción de estaciones futuristas que parecen naves espaciales, como ocurre en Hangzhou, al este del país.

Pero también con trenes que parece imposible que se sostengan en algunas zonas o convoys que directamente atraviesan edificios como sucede en Chongqing, donde este verano inauguraron la que es la estación de tren más grande del mundo.

Son algunos ejemplos que hacen que China tenga la red ferroviaria más relevante del planeta. Especialmente destacada es su alta velocidad ya que el país aglutina dos tercios de la red de todo el mundo con trenes que alcanzan los 350km/h y que son capaces de conectar grandes ciudades como Pekín y Shanghái en apenas cuatro horas.

Los trenes en China son rápidos, pero también seguros y puntuales. Algo muy valorado por residentes y turistas que en muchos casos prefieren el tren a subirse a un avión.

Y es que el país asiático sigue batiendo todos los récords. 13.000 trenes operaron cada día para un total de 4.000 millones de viajes en 2024. Además, transportaron 4.000 toneladas de mercancías.

Un crecimiento imparable que se ha producido en poco más de 15 años y que parece inalcanzable para otros grandes países modernos del mundo.

