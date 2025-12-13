Mueren tres estadounidenses y otros tres resultan heridos en un ataque del Estado Islámico en Siria.

Los detalles El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha informado que los fallecidos son dos militares y un intérprete, todos de nacionalidad estadounidense, mientras otros tres han resultado heridos.

Tres estadounidenses (dos militares y un intérprete civil) han muerto este sábado en un ataque perpetrado en la provincia siria de Palmira, en el centro del país, en el que también han resultado heridos otras tres personas.

Así lo ha confirmado el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de un mensaje en redes sociales realizado por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell: "Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil estadounidense han muerto y tres han resultado heridos".

Parnell ha explicado que el ataque se ha producido cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el Estado Islámico en unos hechos que "están siendo activamente investigados".

Según ha detallado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, los tres fallecidos y los tres heridos han sido "consecuencia de una emboscada de un pistolero del Estado Islámico". "El pistolero ha sido atacado y eliminado", ha subrayado.

De inmediato, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destacado que "fuerzas afines han matado al salvaje que ha perpetrado este ataque". "Que se sepa: si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu leve y nerviosa vida sabiendo que Estados Unidos te dará caza, te encontrará y te matará sin compasión", ha advertido.

Fuentes citadas por la televisión pública siria Siria TV apuntan a que el incidente se produjo dentro de la sede de la Inteligencia Siria en Palmira, la Sección 221, tras un encuentro en el que participaron responsables de los servicios secretos sirios y representantes estadounidenses. Otras fuentes aseguran que el responsable del ataque era miembro de las fuerzas de seguridad sirias, extremo que no ha podido ser confirmado.

