María Corina Machado confirma que regresará a Venezuela tras su viaje a Oslo a pesar de "conocer los riesgos"

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, ha confirmado a la 'BBC' su intención de regresar a Venezuela tras recoger el galardón en Oslo, Noruega, a pesar de los riesgos que enfrenta. Machado, quien ha denunciado al gobierno de Nicolás Maduro como "criminal" y lo acusa de financiarse mediante actividades delictivas, fue considerada fugitiva por el régimen al viajar a Noruega. Su viaje fue tan secreto que ni el Instituto Nobel conocía los detalles, y logró salir de Venezuela disfrazada, superando múltiples controles militares con la ayuda de una red de apoyo.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, ha confirmado en la cadena británica 'BBC' que tiene la intención de regresar a su país después de visitar Oslo, Noruega, para recoger el galardón. Lo hará a pesar de, como dice, "conocer los riesgos" que corre.

"Por supuesto que voy a regresar. Sé exactamente qué riesgos corro, y voy a estar en el lugar donde sea más útil a nuestra causa", ha expresado la política en una entrevista con la 'BBC'.

Sus palabras llegan después de su discurso en el balcón de un hotel noruego, donde la aclamaron al grito de 'valiente': "Hasta hace poco, el lugar donde creía tenía que estar era Venezuela; el lugar en el que creo que tengo que estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo".

"Durante más de 16 meses no he podido ni abrazar ni tocar a nadie. De repente, en horas, he podido ver a las personas que más quiero, tocarlas, llorar y rezar juntas", ha agregado.

Machado ha denunciado durante mucho tiempo al gobierno de Nicolás Maduro como "criminal", a la par que ha llamado a los venezolanos a unirse para derrocarlo: "Dicen que soy una terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel. Me buscan".

"Salir así de Venezuela, en estas circunstancias, es muy peligroso. Solo quiero decir que estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que pudiera llegar a Oslo", ha expuesto.

Machado, a quien se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, ha acusado al régimen de Maduro de estar financiado por actividades delictivas como el narcotráfico y el tráfico de personas: "Necesitamos abortar esto no como una dictadura convencional sino como una estructura criminal".

La líder opositora venezolana, por su parte, ha evitado responder directamente a si apoyaría un ataque militar estadounidense en su país, pero afirmó que tanto ella como su equipo están preparados para formar un Gobierno en Venezuela.

Mientras, el líder venezolano declaró que Machado sería considerada fugitiva si viajaba a Noruega a recoger su premio, alegando que estaba acusada de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Un viaje en secreto

En cuanto al viaje en sí, la 'BBC' dice que los detalles eran tan secretos que ni el Instituto Nobel sabía dónde estaba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de la entrega del premio, que fue recibido en su nombre por Ana Corina Sosa, su hija.

Según cuenta 'Wall Street Journal', Machado, para escapar de Venezuela, se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero.

El plan, afirma el medio, se gestó durante meses y cita a una persona cercana a toda la operación. Para la huida se contó con la asistencia de una red venezolana que ayuda a las personas a huir del país.

