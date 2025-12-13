Durante la detención de la Nobel iraní Narges Mohammadi hubo "palizas, obscenidades e insultos", según su familia

El contexto La familia de la activista, arrestada este viernes en el homenaje a un conocido abogado que apareció muerto, denuncia que no han recibido información sobre su estado de salud, su paradero ni las condiciones en las que está actualmente.

La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, ha sido arrestada nuevamente en Irán durante un homenaje al abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi. La detención, calificada de violenta por su familia, incluyó palizas e insultos. La Fiscalía de Mashhad confirmó la detención de 39 personas por "alteración del orden público". Figuras como Shirin Ebadi y organismos internacionales, como la Unión Europea, han condenado el arresto, pidiendo su liberación inmediata debido a su delicado estado de salud. Mohammadi, conocida por su defensa de los derechos de las mujeres, ha pasado gran parte de los últimos 20 años en prisión.

La premio Nobel de la PazNarges Mohammadi ha vuelto a ser arrestada en Irán, según han denunciado, "de forma violenta" mientras participaba este viernes en el homenaje a Khosrow Alikordi, un conocido abogado de derechos humanos que apareció muerto en su oficina hace una semana. Por su parte, la familia de la activista ha indicado que hubo "palizas, insultos y obscenidades" durante el arresto.

"La familia de Narges Mohammadi y otros detenidos han declarado que la violenta detención fue acompañada de palizas, insultos y obscenidades", ha publicado la Fundación Narges Mohammadi en su cuenta en la red social X.

Además, denuncia que no han recibido información sobre el estado de salud, el paradero ni las condiciones de los demás detenidos, sin que por el momento tengan noticia de que hayan podido acceder a un abogado.

"Es necesario proporcionar acceso inmediato y completo a las instalaciones médicas, registrar denuncias independientes e imparciales contra los perpetradores y quienes ordenaron las palizas, amenazas e insultos a los detenidos, y enviar a todos los detenidos heridos a medicina forense", ha planteado.

La Fiscalía de Mashhad ha confirmado este sábado la detención de 39 personas durante el acto en recuerdo de Alikordi por "alteración del orden público", según recoge la televisión iraní Iran International. Entre los detenidos estarían Mohammadi, el hermano de Alikordi, Javad Alikordi, y Sepidé Qolyan quienes se subieron a un coche y lanzaron "soflamas" y animaron a los presentes a corear "consignas contra el orden".

Según la Fiscalía, Alikordi "huyó" del lugar. Además, le acusa de intentar publicar una película con "contenido deconstruyente y falso". Los detenidos son objeto de una "investigación judicial", ha destacado.

"La detención ilegal y la construcción de causas contra estos activistas civiles y políticos deben cesar de forma inmediata e incondicional, y sus derechos fundamentales deben ser respetados sin demora", ha apuntado la Fundación Narges Mohammadi.

Condena internacional

La detención ha sido condenada ya por figuras como la también Nobel iraní Shirin Ebadi, que ha puesto en valor la respuesta de "gente cuyas voces resuenan por la libertad más alto, más elocuentes y con más esperanza cada día". En esa misma línea han criticado las detenciones el Comité Noruego del Nobel, el preso político Ahmad Reza Haeri o el heredero del trono iraní, Reza Pahlaví.

También ha condenado el arresto la flamante Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado: "Ha sido detenida por su valentía, por negarse a aceptar la humillación y por defender la dignidad de las mujeres y los derechos básicos de todos los seres humanos".

Por ello ha apelado a una "larga marcha a la libertad no solo venezolana, sino también iraní, universal" y ha denunciado los "autoritarismos que sobreviven en las sombras mientras el mundo considera la represión un asunto interno".

El Departamento de Estado norteamericano ha condenado también que "en lugar de aclarar y dar respuesta a las causas de la muerte de este valiente abogado, la República Islámica trata con violencia y represión a los asistentes a la ceremonia".

Mohammadi fue puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes, en octubre, fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al deterioro de su estado de salud.

Desde que fuera puesta en libertad temporal, su círculo cercano ha advertido de que corría el riesgo de ser enviada nuevamente a la cárcel. La activista, que ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022.

Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán. La activista ha mostrado su apoyo en reiteradas ocasiones a las manifestaciones antigubernamentales por la muerte de Mahsa Amini.

A lo largo de toda su vida, Mohammadi ha fundado asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres y escrito libros y artículos para denunciar los abusos a los que son sometidas por las fuerzas de seguridad y las autoridades, en particular en las cárceles del país.

La UE reclama su liberación

La Unión Europea ha reclamado este sábado a las autoridades iraníes que dejen en libertad a la premio Nobel. En un comunicado de repulsa, la UE declara su "profunda preocupación" por el arresto de Mohammadi y los de otros activistas por los Derechos Humanos en la ciudad de Mashhad, donde ocurrió la concentración por el abogado fallecido Josrou Alikordi.

"Narges Mohammadi, quien ya pasó años en prisión por su labor de defensa, continúa alzando su voz con valentía para defender la dignidad humana y los derechos fundamentales de los iraníes, incluida la libertad de expresión, que debe respetarse en todo momento", ha lamentado la UE en su comunicado.

Asimismo, la UE insta así a las autoridades iraníes a que liberen a Mohammadi, "teniendo en cuenta también su delicado estado de salud, así como a todas las personas detenidas injustamente en el ejercicio de su libertad de expresión", remacha.

