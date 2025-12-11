Ahora

La fuga de película de María Corina Machado: peluca, controles militares y un viaje secreto hasta Oslo para recibir el Nobel

Los detalles La opositora venezolana logró salir a escondidas de un suburbio de Caracas, disfrazada con una peluca y esquivando hasta diez controles militares, antes de llegar a un pueblo pesquero desde el que cruzó en una lancha hacia Curazao para tomar el vuelo rumbo a Noruega.

La fuga de película de María Corina Machado: peluca, controles militares y un viaje secreto hasta Oslo para recibir el Nobel
Hay historias que parecen de película, pero esta lo tiene todo: fuga, espionaje, geopolítica y dos protagonistas que últimamente no se sueltan: Estados Unidos y Venezuela. Y en el centro, María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025.

De Venezuela, Corina no salió precisamente por la puerta grande. Según medios estadounidenses como el 'Wall Street Journal', su salida fue una operación clandestina: pelucas para despistar, militares engañados y la colaboración del entorno de Donald Trump. La oposición venezolana la recibía en Oslo entre abrazos. Ella, emocionada… y agotada, después de un viaje que sus aliados describen como "peligroso".

Siempre según el diario estadounidense y "fuentes cercanas a la operación", Corina habría escapado el martes desde un suburbio caraqueño, camuflada y con peluca, esquivando hasta diez controles militares. Su destino inicial: un pueblo pesquero, donde la esperaba una pequeña barca de madera rumbo a Curazao (territorio de Países Bajos). Allí la recogió un avión enviado desde Miami (EEUU), que la llevó primero a Maine y después a Oslo, la ciudad donde recibiría el Nobel.

Nada más aterrizar y casi sin dormir, Corina pasó por el Parlamento noruego. Y desde entonces no ha dejado de mandar mensajes para movilizar a la oposición. "Venezuela ya está invadida: de agentes rusos, iraníes… Lo que hay que seguir haciendo es prepararse para la transición."

Maduro responde… y carga contra el Nobel

La reacción en Caracas no tardó. Desde Venezuela, Nicolás Maduro ha aprovechado sus intervenciones para atacar a Corina y restar credibilidad al galardón. "Contra esta naci-fascista criminal, 'La Sayona', y los actos llenos de sangre", dijo, elevando el tono contra la líder opositora.

Para el Gobierno venezolano, tras esta fuga, Corina pasa a ser enemiga de la seguridad nacional.

Al mismo tiempo, frente a las costas venezolanas, Estados Unidos escribía otro capítulo del conflicto: sus tropas han apresado y confiscado un petrolero, un movimiento que Maduro ha descrito como "un robo en toda regla".

Pese a todo, Corina insiste: volverá a su país. Su odisea, de momento, mezcla drama político, operaciones secretas y un choque diplomático que no deja de subir de tono.

