Se cumplen 10 años de los atentados de Bataclan

Miles de personas guardan un minuto de silencio cerca de la sala de conciertos Bataclan en París, Francia.

Este 13 de noviembre se cumplen 10 años de los atentados en París, que dejaron 130 muertos y casi 400 heridos. En 2015, siete terroristas del ISIS atacaron la capital francesa, siendo el más mortífero en la sala Bataclan durante un concierto, donde murieron 90 personas. Otros cuatro terroristas causaron estragos en las calles y en las inmediaciones del Estadio de Francia. Salah Abdeslam, el único atacante sobreviviente, fue condenado a cadena perpetua en 2022. Francia conmemorará el aniversario con ceremonias presididas por Emmanuel Macron en los lugares afectados, destacando el Jardín de la Memoria del 13 de Noviembre.

Hace 10 años que Francia se sumió en el terror. El 13 de noviembre de 2015 la capital francesa sufrió el peor ataque en suelo galo desde la Segunda Guerra Mundial con la muerte de 130 personas por los ataques de siete terroristas del ISIS.

Tres de los yihadistas irrumpieron en la sala Bataclan en mitad de un concierto del grupo de rock estadounidense Eagles of Death Metal. Allí, armados con Kalashnikov y cinturones explosivos, abrieron fuego contra las 1.500 personas que había en ese momento en el recinto. Dentro de la sala acabaron muriendo 90 personas.

Pero fuera de Bataclan otros cuatro terroristas también perpetraron el horror. A las puertas de la sala se vieron imágenes de personas arrastrando a heridos y personas colgadas de cornisas de edificios que intentaban salvar sus vidas.

Por suerte, los terroristas no pudieron entrar al Estadio de Francia, en Saint-Denis, donde la selección francesa y Alemania disputaban un partido amistoso. Pese a ello, no les impidió detonar explosivos en las inmediaciones del campo que se escucharon dentro del mismo.

En total, murieron 130 personas (90 en la sala Bataclán y 40 en las calles) y casi 400 resultaron heridas. De los siete terroristas que perpetraron los ataques, seis se inmolaron y solo Salah Abdeslam sobrevivió. En 2022 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Los actos de conmemoración por el aniversario

Este jueves Francia se prepara para conmemorar el décimo aniversario del atentado con mucha seguridad. Las ceremonias estarán presididas por el presidente francés, Emmanuel Macron, en los seis escenarios de los ataques yihadistas y en el jardín que homenajea a las 130 víctimas mortales y a quienes vivieron aquel 13N, con medidas de seguridad reforzadas.

A partir de las 11:30 hora local, el presidente francés, Emmanuel Macron; la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y asociaciones de víctimas se reunirán en la explanada del Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), para conmemorar a la primera víctima de aquella noche, un portugués que falleció en una de las tres explosiones provocadas por otros tantos yihadistas que detonaron los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos.

Posteriormente, Macron e Hidalgo recorrerán las calles por las que un segundo comando de otros tres terroristas abrió fuego con fusiles de guerra contra personas en las terrazas de cinco bares y restaurantes de los distritos X y XI de París, donde celebrarán ceremonias ante las placas con los nombres de las víctimas en Le Petit Cambodge y Le Carillon (12:30 horas), La Bonne Bière (13:00 horas), Le Comptoir Voltaire (13:30 horas) y La Belle Équipe (13:50 horas).

A continuación, irán a la sala Bataclan (14:30 horas), donde un tercer comando de tres yihadistas irrumpió disparando a los asistentes a un concierto de rock, donde asesinaron a 90 personas.

Pero el acto principal tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Jardín Memorial del 13 de Noviembre, en la plaza Saint-Gervais, al lado del Ayuntamiento de París, que será inaugurado oficialmente por Macron, Hidalgo y los presidentes de las asociaciones 13onze15 y Vida por París, Philippe Duperron y Arthur Denouveaux. El primero perdió un hijo en Bataclan y el segundo sobrevivió al mismo ataque.

Además de miembros de los gobiernos de la nación y de la municipalidad, a la ceremonia asistirán 1.500 invitados, entre víctimas, familias, magistrados, agentes de policía, servicios de emergencia, servicios sanitarios, personal de primera intervención y todos los movilizados la noche del 13 de noviembre de 2015.

Con la dirección artística de Thierry Reboul, responsable de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, la ceremonia de dos horas de duración tendrá como centro de la actuación el Árbol de las Luces, un olmo centenario símbolo de la justicia republicana que se irá transformando mediante un sistema de proyección de vídeo.

A sus pies, un órgano electrónico modernizado acompañará al Coro de Radio France y al Coro del Distrito 13, compuesto por 44 supervivientes, además de otras actuaciones sorpresa que quedarán registradas en un álbum conmemorativo que estará disponible al término del evento en todas las plataformas de música en 'streaming'. Todos los beneficios se donarán a partes iguales a las dos asociaciones de víctimas: 13onze15 y Vida por París.

Las campanas de Notre-Dame y de iglesias de París repicarán en homenaje a víctimas

Las campanas de la catedral de Notre-Dame y las iglesias de París repicarán este jueves minutos antes de que dé comienzo la ceremonia principal en homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

"Esta noche, las campanas de todas las iglesias de París repicarán para invitarnos a unirnos, todos juntos" para orar por las 132 victimas mortales (se suman oficialmente dos que se quitaron la vida por el estrés postraumático), por sus familias y allegados y "por quienes sobrevivieron a aquella noche y que aún sufren las consecuencias", anunció el Arzobispo de París Laurent Ulrich.

Así, "la gran campana de todas las iglesias repicará entre las 17:57 y las 18:02" hora local, precisó la Diócesis de París. "Hace diez años, nuestra ciudad se sumió brutalmente en el luto por la muerte de 130 personas inocentes. Para muchos de nosotros, el recuerdo del 13 de noviembre de 2015 sigue siendo, aún hoy, el de una larga noche de angustia" y de "conmoción ante la magnitud de la maldad", declaró el arzobispo Ulrich en un mensaje a los parisinos.

El arzobispo señaló que se celebrarán también misas en recuerdo a las víctimas en las iglesias de París e invitó a los habitantes de la capital a encender velas en sus ventanas.

