Vilaplana vuelve a hablar con laSexta tras recibir una ovación durante una gala de premios en Valencia: "Pido respeto"

El contexto La periodista Maribel Vilaplana ha sido una testigo clave en la investigación de la DANA por haber estado con Carlos Mazón comiendo en El Ventorro durante el día de la tragedia.

Maribel Vilaplana reapareció en los Premios FEDACOVA tras declarar ante la jueza sobre la DANA, siendo testigo clave por su encuentro con Carlos Mazón el día de la tragedia. Durante la gala, que condujo, recibió una ovación que la emocionó. En una entrevista con laSexta, pidió respeto para su trabajo. Vilaplana había estado con Mazón el 29 de octubre de 2024, y su testimonio era crucial para determinar si el expresident mostró preocupación por el temporal. Afirmó que Mazón no mencionó la DANA y desmintió que estuviera incomunicado, aunque recibió mensajes y llamadas durante su encuentro.

Maribel Vilaplana ha reaparecido en unos premios después de que hace unos días declarase ante la jueza de la DANA. La periodista ha sido una testigo clave en la investigación por haber estado más de tres horas con Carlos Mazón durante el día de la tragedia.

Ahora, ha reaparecido en la cuarta edición de los Premios FEDACOVA, una gala que ha estado conducida por ella. De hecho, ha sido en este evento donde ha recibido una ovación que ha terminado emocionándole. Esta es la segunda vez que la vemos desde que declaró ante la jueza.

Tras la gala, se ha parado con laSexta para señalar que le encantaría que se respetase su trabajo. "Voy a la universidad, me esperan mis alumnos. Vengo de hacer un evento", ha señalado, confesando que lo que pide es "respeto".

La periodista estuvo en 'El Ventorro' comiendo con Mazón el 29 de octubre de 2024 y su declaración era fundamental para conocer si el entonces president mostró algún tipo de preocupación por el temporal o dio alguna orden a la exconsejera, Salomé Pradas.

Vilaplana explicó que en ningún momento le habló de la DANA. También desmintió que Mazón hubiese estado incomunicado.

El expresident le pidió permiso para cambiarse de ropa delante de ella. Guardó la americana que llevaba de un acto al que había acudido por la mañana y sacó un jersey de la mochila, el mismo con el que horas más tarde fue visto en el Palau de la Generalitat.

Una vez terminada la comida, Mazón le acompañó al aparcamiento. Eran las 18:45 horas y para entonces, ya se había solicitado la intervención de la UME en Utiel, se habían producido inundaciones en distintos puntos de la provincia y la CHJ había informado de una brutal crecida en el barranco del Poyo.

Además, en su declaración afirmó que el entonces president recibió mensajes y llamadas durante la comida, asegurando que ella no supo de qué trataban ni le escuchó decir nada sobre lluvias, alertas o CECOPI.

Sin embargo, según la transcripción de la declaración a la que también ha tenido acceso laSexta, en un momento dado, hablando con Mazón entendió que "querían que estuviera en algún sitio" al que él no quería ir o "cree que no tiene que ir".

