Enfermos, mayores o pobres: los nuevos excluidos de la política migratoria de Donald Trump para acceder a la residencia en EEUU

El contexto El presidente de Estados Unidos ha impulsado una nueva medida migratoria que endurece la obtención de visas. Ahora, funcionarios sin formación médica decidirán si los solicitantes representan un posible gasto sanitario para el país, basándose en su estado de salud.

Donald Trump continúa con su línea xenófoba contra la inmigración. Ahora, el presidente de Estados Unidos ha ordenado que los funcionarios de aduanas o consulados, sin conocimiento alguno sobre medicina, sean quienes evalúen la salud de las personas que soliciten una visa para residir en el país.

Para vivir en Estados Unidos, si uno tiene dinero, no hay problema para acceder a una visa. Sin embargo, si el solicitante sufre obesidad, diabetes, alguna enfermedad crónica o respiratoria, y además solo cuenta con una cuenta bancaria básica y carece de seguro médico, la situación se complica.

Los funcionarios serán los encargados de decidir si usted o algún miembroa de su familia puede suponer para Estados Unidos un gasto sanitario, simplemente por estar 'gordo', ser mayor o tener una enfermedad crónica. Hasta ahora, los funcionarios solo estaban obligados a preguntar por algunas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí