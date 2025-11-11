Militares israelíes rompen su silencio sobre el genocidio en la Franja: "Nos dieron la orden, 'no hay inocentes en Gaza'"

¿Por qué es importante? Soldados y altos mandos del Ejército de Netanyahu han asegurado que actuaban sin restricciones, utilizando a civiles de escudo humano y casi por diversión.

En un documental de 'ITV News', varios militares israelíes han roto su silencio sobre la ofensiva en Gaza, revelando impactantes directrices durante el conflicto. Algunos mostraron su rostro, mientras otros optaron por el anonimato, pero todos coincidieron en que las órdenes no eran habituales: no había restricciones para disparar y se consideraba que no había inocentes en Gaza. Testimonios de soldados como Yaakov y el mayor Neta Caspin describen un ambiente sin escrúpulos ni código de conducta, donde incluso se usaron civiles como escudos humanos. Estas declaraciones sugieren que la ofensiva iba más allá de lo militar, con algunos soldados expresando un deseo de venganza contra todos los árabes. El testimonio revela una pérdida de orgullo entre los militares israelíes debido a la estrategia de Netanyahu.

Distintos militares y altos mandos de las Fuerzas de Defensa Israelíes han roto su silencio sobre la ofensiva en la Franja de Gaza en un documental para 'ITV News' (Reino Unido). Algunos se han atrevido a mostrar su cara, mientras que otros han preferido mantenerse en el anonimato, pero todos han reconocido que las órdenes no eran las habituales. "No hay inocentes en Gaza", ha expresado un soldado en referencia a las directrices que recibió de sus mandos superiores.

"El primer disparo es directamente a la cabeza" y "No estaban armados", son dos de los testimonios que ha aportado Yaakov, sargento de pelotón del Ejército israelí que ha servido durante más de 150 días en esta campaña. "Si quieres disparar sin restricciones, puedes", ha añadido un infante.

No había un código de conducta ni escrúpulos, todos eran objetivo. "El rabino de la brigada me dijo que tenemos que vengarnos de todos ellos, incluyendo civiles", ha asegurado la mayor Neta Caspin, oficial del Cuerpo de Artillería, que ha participado en esta ofensiva durante 80 días.

Estas declaraciones han constatado que para el Ejército israelí la cuestión de Gaza era algo más que una guerra, era una auténtica cruzada más allá de lo militar y lo antiterrorista. Así lo ha confirmado uno de los israelíes que ha preferido mantenerse en el anonimato: "Definitivamente, en las Fuerzas de Defensa de Israel hay soldados y mandos... Que realmente quieren matar a todos los árabes; a todos, ¡de verdad!".

Sin embargo, por si no fuera ya suficiente, un combatiente del Ejército israelí ha ido más allá y ha reconocido que utilizaron a civiles como escudos humanos, precisamente de lo que Israel culpaba a Hamás. "Mi unidad decidió no usar más escudos humanos, pero el comandante vino y dijo que sí, que no nos preocupáramos por la ley internacional y solamente siguiéramos el espíritu de nuestras Fuerzas de Defensa", ha apuntado.

"Volamos vecindarios enteros, (solo por decir) hemos encontrado una bandera verde, -color de Hamás- y ¡prendamos fuego a las casas!", ha expresado otro de los militares que ha participado en el documental y que deja entre ver que cometieron un genocidio casi por diversión.

Con todo, su testimonio es un hecho sin precedentes y se produce porque muchos de quienes han combatido en la Franja de Gaza han perdido el orgullo de ser israelíes con la estrategia de Netanyahu.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.