Encerrona de Trump al presidente sudafricano: le reprocha un falso "genocidio" contra blancos en su país

Las encerronas a los presidentes que visitan el Despacho Oval son una costumbre cada vez más frecuente en Donald Trump. El pasado 28 de febrero, Volodímir Zelenski fue víctima de una escena preparada por el presidente estadounidense y su número dos, JD Vance, en la que le pidieron firmar un tratado de paz desfavorable a los intereses de Ucrania y le acusaron de "jugar con la tercera guerra mundial".

Este miércoles, el líder republicano ha hecho algo parecido con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Aunque los primeros minutos trascendieron en un clima de cordialidad, tal y como pasó con Zelenski, la tensión no ha tardado en llegar y Trump ha ejecutado vilmente la emboscada.

El líder republicano quería amedrentar a Ramaphosa y lo ha logrado. En primer lugar, lo ha hecho interrumpiéndole cada vez que tomaba la palabra, tal y como sucedió con aquel "ya has hablado suficiente" a Zelenski, y después ha apagado las luces del Despacho Oval para reproducir un vídeo de varios minutos que recogía denuncias de granjeros blancos y declaraciones de políticos negros pidiendo "matar a los Boers" e instando a atacar a la minoría blanca. "Es como si fuera un Apartheid inverso", ha llegado a decir Trump mientras ambos mandatarios miraban las imágenes.

A partir de ese momento, la cordialidad saltó por los aires. Trump ha comenzado a gritar a los periodistas mientras que Ramaphosa ha intentado explicar, en los pocos segundos que el magnate permanecía callado, que esas filmaciones no eran representativas de la postura de su Gobierno.

Pese a los intentos del líder sudafricano por explicar la situación, Trump ha seguido interrumpiéndole. "No he visto nada igual, es horrible", ha llegado a decir. Sin embargo, Ramaphosa ha conseguido imponerse al sugerir a Trump que mirase a la delegación sudafricana presente en la reunión, entre los cuales había varios altos cargos blancos.

"No tengo aviones que darle"

De hecho, el presidente sudafricano no ha caído en la trampa e incluso ha conseguido humillar a Trump cuando este ha sido preguntado por el polémico avión que Qatar quiere regalarle. Ramaphosa ha llegado a decir que el líder republicano no le trata igual que a los representantes del régimen qatarí porque él no tiene "aviones que darle".