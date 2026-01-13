Ahora

Caso de pedofilia

Bill y Hillary Clinton rechazan testificar en el Congreso de EEUU por el caso Epstein

Los detalles Los Clinton defienden que "cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o ha tenido suficiente" y aseguran que, para ellos, "el momento es ahora".

Bill y Hillary Clinton en el funeral del expresidente de EEUU, Jimmy Carter. Bill y Hillary Clinton en el funeral del expresidente de EEUU, Jimmy Carter. Agencia AP
El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa y exsecretaria de Estado Hillary Clinton rechazaron este martes testificar en un comité de la Cámara de Representantes sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, al que fueron citados tras aparecer en varias imágenes y documentos.

"Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o ha tenido suficiente y cuándo está preparado para luchar por este país, sus principios y su gente sin importar las consecuencias. Para nosotros, el momento es ahora", aseguraron los Clinton en una carta de cuatro páginas dirigida al presidente del comité, el republicano James Comer.

Comer es el líder del Comité de Supervisión, el órgano de la Cámara Baja encargado de fiscalizar al Gobierno y exigir documentos oficiales, desde el que los demócratas han difundido las imágenes y documentos relacionados con Epstein y su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell.

"Las decisiones que has tomado y las prioridades que has establecido como presidente en relación con la investigación sobre Epstein han impedido avanzar en el descubrimiento de los hechos sobre el papel del Gobierno", reprocharon en la misiva.

Los Clinton acusaron al republicano de haber intentado desviar la atención de los vínculos del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Epstein para, en su lugar, centrarla en demócratas que también tuvieron relación con este, que se suicidó en 2019 en prisión mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Por su parte, Comer avanzó ante los medios que la próxima semana el comité iniciará los procedimientos para declarar a Bill Clinton "en desacato" al Congreso.

Pese a que la ley daba de plazo para publicar los documentos no clasificados hasta el pasado 19 de diciembre, el Departamento de Justicia solo publicó una parte de los archivos, tras argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada.

Unos días más tarde, aseguraron haber recibido un millón de nuevos documentos relacionados con el caso. Entre los archivos que sí se hicieron públicos se encontraban los relacionados con Bill Clinton, quien tuvo una relación social con Epstein, en cuyo avión viajó varias veces para eventos de la Fundación Clinton, pero que niega haber sabido nada de sus delitos o haber estado en su isla.

