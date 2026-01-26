Obama alerta del "ataque a los valores fundamentales" de la policía migratoria de Trump: "Esto tiene que parar"

Una imagen de arcivo del expresidente de Estados Unidos Barack Obama durante un acto en Nueva Jersey en 2025

El contexto El expresidente Barack Obama y Michelle Obama rompieron su silencio tras el asesinato de Alex Pretti, abatido por agentes federales en Minnesota, y acusaron a los efectivos de actuar "con impunidad" y poner en peligro a la población civil.

El expresidente estadounidense Barack Obama y Michelle Obama han roto su silencio con un contundente comunicado tras el asesinato de Alex Pretti, el ciudadano estadounidense abatido por agentes federales en Minnesota. En él, han advertido de que este suceso debe suponer "una llamada de atención" para la población y han alertado de que "muchos de los valores centrales" del país "están cada vez más bajo ataque", en un contexto marcado por las críticas a los abusos cometidos por estos efectivos.

Los Obama señalan directamente a los agentes federales y de inmigración desplegados en Minnesota, advirtiendo de que su actuación dista de lo que esperan los ciudadanos. "Los estadounidenses esperan que cumplan con su tarea de forma legal y responsable y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública".

"No es eso lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario", han criticado. "Desde hace semanas, la población de todo el país se ha sentido, con razón, indignada por el espectáculo de reclutas enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otros agentes federales que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense", han sostenido.

El comunicado cita, además, que un antiguo responsable jurídico del Departamento de Seguridad Nacional ha calificado estas tácticas como "vergonzosas, ilegales y crueles".

En este sentido, Obama ha destacado que "en lugar de tratar de imponer algo parecido a la disciplina y la responsabilidad a los agentes que han desplegado, el presidente y los funcionarios de la actual Administración parecen ansiosos por agravar la situación, al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre la muerte a tiros de Pretti y Renée Good que no están fundamentadas en ninguna investigación seria y que parecen ir directamente contra las pruebas en vídeo”.

El expresidente ha hecho así referencia a la muerte de Good, tiroteada a principios de año por un agente del ICE, también en Minnesota, cuando se encontraba en el interior de su vehículo. En ambos casos, la versión ofrecida por las autoridades federales choca con las imágenes captadas por testigos, que apuntan a que ninguna de las víctimas suponía una amenaza.

"Esto tiene que parar. Espero que, después de esta reciente tragedia, los funcionarios de la Administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar formas de trabajar de manera constructiva con el gobernador (de Minnesota, Tim) Walz y el alcalde (de Minneapolis, Jacob) Frey, así como con la Policía estatal y local, para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de aplicación de la ley", ha apuntado Obama.

Apoyo a las movilizaciones pacíficas en Minnesota

Por último, Obama ha recalcado que "todos los estadounidenses deberían apoyar y obtener inspiración de la ola de protestas pacíficas en Minneapolis y otras partes del país". "Son un oportuno recordatorio de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades a nuestro gobierno", ha zanjado.

A las críticas se ha sumado la exvicepresidenta y antigua candidata presidencial demócrata Kamala Harris, quien ha resaltado que "Pretti era un enfermero de una unidad de cuidados intensivos en un hospital de veteranos". "Su vida, a través de su profesión, estuvo dedicada a servir a su comunidad y a nuestro país", ha ensalzado.

"Como muchos han visto en video, su último acto antes de ser asesinado por agentes federales fue hacer todo lo que estaba a su alcance para proteger a su comunidad", ha señalado. "Alex y decenas de miles de ciudadanos de Minnesota han defendido con valentía a sus vecinos frente a una ocupación asesina de una ciudad estadounidense por parte del Gobierno federal", ha destacado, antes de mostrarse "indignada y desconsolada" por lo sucedido.

