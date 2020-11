EEUU contiene el aliento mientras sigue el recuento de votos. Aún sin presidente electo, la victoria depende de los estados 'clave': Nevada, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. Y en este último estado que la balanza se incline a favor de Trump o Biden es, en estos momentos, cuestión de décimas.

A esta hora, Joe Biden lidera el recuento de votos en Nevada y Arizona. Por su parte, Donald Trump se impone en Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia (con el 49,7% de votos, tan solo un 0,6% más que el candidato demócrata). En los otros dos estados, la ventaja de Trump sobre Biden tampoco es muy amplia, pues no llega a superar los dos puntos en ningún caso.

De momento, según datos de la CNN, Biden obtiene 253 electores (la mayoría para ganar está en 270) frente a los 213 que logra Donald Trump. Pendientes también del voto por correo, los candidatos no han tardado en mostrar cuáles van a ser sus estrategias.

Con prudencia y cautela, Joe Biden se mostró convencido de que cuando acabe el recuento de votos ganará las elecciones de EEUU. "Tenemos los Estados necesarios para llegar a los 270 electores para ganar la presidencia. No estoy aquí para declarar que hemos ganado, sino para informar de que, una vez acabe el escrutinio, creo que seremos los vencedores". Así lo aseguró anoche en su comparecencia ante los medios desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware.

En un breve discurso, el candidato demócrata llamó a no tratar "a sus oponentes como enemigos" y defendió que "todos los votos deben de contar". De hecho, Biden y Kamala Harris ya han pedido vía Twitter a sus seguidores que contribuyan "a financiar nuestros esfuerzos de protección electoral".

Una recaudación de fondos que también ha iniciado Donald Trump, pero con fines totalmente opuestos. El candidato republicano se niega a perder la Casa Blanca y ya ha pasado al ataque.

Sin aportar ninguna prueba, el actual presidente de EEUU ha denunciado el "fraude" y la "vergüenza" del proceso electoral. Aún con el recuento en marcha, Trump incluso se autoproclamó vencedor y alimentó las sospechas sobre la transparencia de los comicios. "Esto es un fraude al público americano, es una vergüenza para nuestro país, estábamos preparándonos para ganar estas elecciones, sinceramente hemos ganado estas elecciones", señaló en una comparecencia desde la Casa Blanca.

Lo cierto es que su equipo legal ya se ha puesto en marcha "por el bien del país". En Wisconsin, donde las proyecciones dan como ganador a Biden, la campaña de Trump ha pedido un recuento. En Michigan y Pensilvania, han presentado sendas demandas para parar el escrutinio de votos, por considerar que sus observadores no han tenido el acceso debido al lugar donde se está realizando. Además, en Pensilvania, la campaña de Trump se ha sumado a un litigio que busca que el Supremo detenga el recuento de ciertos votos, y ha presentado otra demanda para poner límites al plazo que tienen quienes votan por primera vez para confirmar la identificación necesaria.

No obstante, por si la jugada no le sale bien, Trump ya estaría pensando en su futuro. Su plan B, volver a presentarse a las elecciones. Según recoge 'New York Times', el presidente habría especulado con la idea de postularse para la Presidencia en 2024 en caso de perder.