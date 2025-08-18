El surrealista halago de Trump al traje de Zelenski en la Casa Blanca: "No me lo puedo creer. ¡Me encanta!"

Los detalles La cordialidad ha predominado en el encuentro de este lunes después de que en febrero Trump le afease a su homólogo ucraniano el hecho de vestir un traje militar en su visita al Despacho Oval.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se han reunido nuevamente en la Casa Blanca, seis meses después de un tenso encuentro anterior. En aquella ocasión, Trump criticó a Zelenski por "jugar con la tercera guerra mundial" y se burló de su traje militar. Sin embargo, esta vez el ambiente fue cordial y el atuendo de Zelenski, lejos de generar tensión, ayudó a romper el hielo. Trump elogió el traje de Zelenski, quien bromeó sobre su elección de vestimenta. Este traje, diseñado por Viktor Anisimov, combina elementos civiles y militares y ya había sido usado por Zelenski en el funeral del papa Francisco.

Donald Trump y Volodímir Zelenski han vuelto a verse en la Casa Blanca. Lo han hecho seis meses después de aquella famosa encerrona en la que el republicano culpó al líder ucraniano de "jugar con la tercera guerra mundial". Pero aquella reunión no solo pasó a la historia por ese choque. También lo hizo por las mofas de Trump al traje militar con el que Zelenski se presentó en la Casa Blanca.

Sin embargo, este lunes todo ha sido diferente. La cordialidad ha sido la nota dominante en el encuentro entre ambos mandatarios y la vestimenta de Zelenski, lejos de generar tensión, ha servido para romper el hielo.

"No me lo puedo creer. ¡Me encanta!", ha dicho Trump al ver el atuendo de su homólogo al bajar del coche oficial. "Es el mejor que tenía", ha respondido bromeando Zelenski.

Un traje que ya ha sido vestido previamente por Volodímir Zelenski. Concretamente, lo usó el pasado mes de abril para el funeral del papa Francisco. Esta vestimenta, diseñada por el modista ucraniano Viktor Anisimov, mezcla las prendas civiles y militares, combinando camisa, chaqueta y pantalón negros.

Pero la vestimenta de Zelenski no solo ha sido motivo de broma con Trump. También el periodista Brian Glenn, que le reprochó llevar el traje militar en el encuentro de abril, ha vuelto a preguntarle al respecto, aunque esta vez bromeando con el mandatario y elogiando su aspecto. "Veo que tú no has cambiado de traje hoy, pero yo sí", ha respondido Zelenski entre risas.

La ropa militar, una promesa de Zelenski

La costumbre de Zelenski de vestir con motivos militares se remonta a una promesa que hizo a su Ejército en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando afirmó no se volvería a poner un traje civil hasta que terminara la guerra. Siempre ha eludido ponerse un uniforme militar oficial, ya que no es un integrante de las fuerzas armadas, pero sí ha decidido llevar prendas de color verde militar como homenaje a los soldados que defienden su país. Con un uniforme como el de hoy, Zelenski combina el cumplimiento de esa promesa con el decoro que requiere una cumbre al más alto nivel en la Casa Blanca.