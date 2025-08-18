Trump supedita el acuerdo de paz en Ucrania a "posibles intercambios de territorio" con Rusia

Los detalles En la cumbre celebrada este lunes en Washington, Trump, previa conversación con Putin, ha puesto sobre la mesa las condiciones para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.

Hacer grandes concesiones a cambio de la paz. Es lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha pedido a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de cara a buscar un acuerdo con Vladímir Putin para poner fin, tres años y medio después, a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la cumbre celebrada este lunes en Washington, en la que Zelenski ha llegado arropado por Ursula Von der Leyen y otros seis primeros ministros europeos, Trump, previa conversación con Putin, ha puesto sobre la mesa las condiciones para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.

Para ello, el líder republicano ha aclarado que Ucrania debería acceder a "posibles intercambios de territorio", haciendo referencia a la entrega total de Crimea, bajo control ruso desde 2014. "Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra que son bastante obvias, y muy tristes, de hecho", ha asegurado el magnate antes de la cumbre.

Asimismo, Trump también ha pedido a Zelenski que se comprometa a renunciar a la entrada de Ucrania en la OTAN, una de las viejas solicitudes de Kyiv que comenzaron a provocar tensión con Moscú desde la llegada del actual presidente al poder en 2019.

A cambio, ha prometido que Kyiv dispondrá de "mucho apoyo en cuanto a seguridad". "Va a ser mucho apoyo. Será bueno. Ellos son la primera línea de defensa porque están en Europa. Pero también los vamos a ayudar. Nosotros estaremos involucrados", ha añadido. Un compromiso en el que, a la postre, ha insistido Zelenski, ya con los líderes europeos presentes. "Necesitamos todo en cuanto a garantías de seguridad", ha reclamado frente a las cámaras.

La cumbre "trilateral", en el aire

Para buscar ese acuerdo de paz, Donald Trump ha puesto sobre la mesa la posibilidad de celebrar una cumbre "trilateral" con Putin y Zelenski. Una cumbre que, ha asegurado, esperaba poder celebrar hoy "si todo iba bien". No obstante, esa cumbre trilateral no se ha celebrado finalmente este lunes.

Europa quiere decidir

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y los primeros ministros europeos han pedido formar parte de esa posible cumbre con Putin para respaldar los postulados de Ucrania. De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha reclamado, que la UE también tenga una silla en ese hipotético encuentro. "Creo que, para hacer un seguimiento, necesitaríamos una reunión a cuatro, porque estamos hablando de garantías de seguridad, estamos hablando de la entera seguridad del continente europeo", ha exigido el mandatario galo.