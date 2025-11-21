Trump da un ultimátum a Zelenski para que acepte su plan de paz para Ucrania antes del jueves

Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca en una imagen de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un ultimátum al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para aceptar antes del 27 de noviembre un plan de paz propuesto por la Casa Blanca para finalizar la guerra en Ucrania. Trump presiona a Kyiv con la amenaza de retirar su apoyo si no acepta el plan, que incluye la cesión de territorio ucraniano a Rusia y la reducción de tropas ucranianas. Aunque Ucrania no participó activamente en la elaboración del documento, Zelenski está coordinando su respuesta con aliados europeos como Francia, el Reino Unido y Alemania. Mientras, Trump insiste en mantener las sanciones contra Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un ultimátum para que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra de Ucrania.

"Tenemos muchas fechas límites, pero el jueves nos parece un momento apropiado", explicó Trump durante una entrevista en el programa radiofónico del locutor Brian Kilmeade para 'Fox News'.

El mandatario está presionando a Kyiv para que apoye la propuesta antes de esa fecha y amenaza con retirarle su apoyo si no lo hace, según explicaron cinco personas familiarizadas con el asunto al 'Washington Post'. EEUU está enviando "señales" a Ucrania de que todo podría quedar en suspenso si no firma en una semana, apuntaron dos funcionarios.

Trump considera que Ucrania está "perdiendo territorios ahora mismo" y que la guerra está siendo "un baño de sangre". Además, en su entrevista mencionó la supuesta predisposición de Putin a terminar el conflicto. "Iban a ser cuestión de un día y llevan ya cuatro años", afirmó.

"Hemos dado a Ucrania el mejor equipo militar del mundo, y le hemos dado muchísimo", indicó el presidente estadounidense antes de insistir, por otro lado, en que no tiene intención de retirar las sanciones que pesan contra Rusia, en especial contra su industria energética.

"Las sanciones van a proseguir, y son muy contundentes, porque su economía entera se basa en el petróleo", aseveró.

Detalles del plan

El plan de 28 puntos, inspirado en el de la guerra en Gaza, plantea algunas de las líneas rojas de Zelenski, como la cesión de territorio ucraniano a dominio ruso.

El documento recoge la exigencia de que Kyiv retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra. A cambio, Ucrania recibirá garantía de seguridad ante una eventual nueva ofensiva rusa.

La intención de Trump es que Ucrania firme el pacto antes y luego se le presente al líder ruso, Vladímir Putin. El Kremlin negó haber recibido "oficialmente" la propuesta de Estados Unidos.

El secretario del Ejército de EEUU, Daniel Driscoll, presentó este jueves a Zelenski la propuesta que el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, han redactado.

Pese a que Ucrania no ha participado activamente en la elaboración del documento, la Casa Blanca aseguró que están dialogando con ambos países "por igual".

Zelenski se apoyará en aliados europeos

El líder ucraniano habló este mismo viernes con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y agradeció los esfuerzos de su gobierno para encontrar un camino "justo" hacia la paz.

"Hemos conseguido cubrir muchos detalles de las propuestas de la parte estadounidense para terminar la guerra y estamos trabajando para hacer que el camino hacia adelante sea digno y realmente efectivo para lograr una paz duradera", escribió Zelenski en X.

El presidente ucraniano explicó además que acordó con Vance trabajar juntos con Europa "al nivel de asesores de seguridad" para avanzar hacia ese objetivo y avanzó que coordinará su respuesta con Francia, el Reino Unido y Alemania para garantizar que sus "posiciones de principios sean tomadas en consideración".

En este sentido, Zelenski ya ha mantenido una conversación con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la hablaron sobre las "opciones diplomáticas disponibles" para conseguir la paz. "Estamos preparados para trabajar con rapidez y de forma constructiva para garantizar su éxito. Estamos coordinando nuestros próximos pasos conjuntos", explicó Zelenski en X.

Asimismo, el mandatario ucraniano advirtió de que el país se enfrenta a "elecciones muy difíciles" que podrían entrañar el riesgo de perder a un aliado clave como es Washington e indicó que podría presentar una alternativa en los próximos días.

