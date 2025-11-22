Al menos 55 muertos y 13 desaparecidos tras las lluvias torrenciales que han asolado Vietnam

Los detalles El país lleva seis días padeciendo las consecuencias de las fuertes precipitaciones. Además, sufre desde agosto tormentas extremas y ha sido alcanzado por varios tifones.

Al menos 55 personas han fallecido y 13 permanecen desaparecidas debido a las intensas lluvias que afectan al suroeste de Vietnam desde el pasado fin de semana. Esta región, que ya sufría las consecuencias de tormentas extremas desde agosto, ha sido castigada por tres tifones en octubre. Las provincias más afectadas son Gia Lai, Dak Lak y Khanh Hoa, con Dak Lak registrando el mayor número de muertes. Los daños materiales superan los 100 millones de euros, con casi 29.000 hogares inundados, 300.000 hectáreas de cultivos destruidas y millones de animales muertos. El Gobierno ha movilizado delegaciones para gestionar la recuperación.

Al menos 55 personas han muerto y 13 continúandesaparecidas por la nueva ola de lluvias torrenciales que lleva azotando el suroeste de Vietnam desde el pasado fin de semana en un país que padece las consecuencias de las tormentas extremas desde finales de agosto y que en octubre fue alcanzado por hasta tres tifones.

La última región afectada ha sido la zona montañosa del Altiplano Central, concretamente las provincias de Gia Lai, Dak Lak (donde se ha registrado el mayor número de fallecidos, 16) y Khanh Hoa. Los daños materiales, estima el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, han rebasado ya los 100 millones de euros.

La agencia oficial de noticias vietnamita, VNA, ha constatado casi 29.000 domicilios parcialmente inundados (de ellos, casi un millar gravemente afectados por el agua) y 16 localidades todavía aisladas por las inundaciones derivadas de las lluvias. Casi 300.000 hectáreas de cultivo han quedado arrasadas y más de tres millones de ganado y aves de corral han muerto.

Como nota positiva, casi un 25% de los hogares de la región han recuperado ya la electricidad este domingo, según las estimaciones de las autoridades.

El Gobierno del primer ministro, Pham Minh Chính, ha organizado tres delegaciones de trabajo encabezadas por viceprimeros ministros para inspeccionar y dirigir los trabajos de respuesta y recuperación tras las inundaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.