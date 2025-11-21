Amnistía total, una reducción de su Ejército y nada de entrar en la OTAN: la capitulación disfrazada de plan de paz para Ucrania

El contexto Volodímir Zelenski ha mantenido este viernes una conversación con líderes europeos para evaluar la iniciativa concebida por Estados Unidos: consta de 28 puntos y beneficia de gran manera a Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dialogado con líderes de Alemania, Francia y Reino Unido sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos para finalizar la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022. Este plan impone 28 medidas a Ucrania, que incluyen la reducción de su Ejército a 600.000 efectivos y la exclusión definitiva de la OTAN, reflejada en su Constitución. Europa debería financiar la reconstrucción de Ucrania con cerca de 90.000 millones de euros. Además, Ucrania tendría que aceptar concesiones territoriales, reconociendo regiones como Crimea, Lugansk y Donetsk como rusas. El plan, que beneficia a Rusia, también contempla amnistía total y la creación de un Consejo de Paz presidido por Donald Trump.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mantenido este viernes una conversación a cuatro con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz concebido por Estados Unidos para poner fin a la guerra, desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el mandatario ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, esta iniciativa exige a Ucrania 28 medidas que deberá cumplir si quiere recuperar la seguridad en su territorio, puntos clave que se acercan más a una rendición que a un plan de paz.

Una de las primeras exigencias se basa en la gran reducción del Ejército ucraniano. El país liderado por Zelenski deberá limitar el número de efectivos de sus Fuerzas Armadas a 600.000, ni uno más. Sin embargo, cuentan actualmente con cerca de 900.000 soldados, por lo que desde Kyiv han insistido en que necesitan mantener tras la guerra unas fuerzas militares lo suficientemente numerosas y bien armadas.

A su vez, el plan descarta la entrada de Ucrania en la OTAN de forma definitiva, algo que el país debería incluir en su Constitución. Pero esto no es todo y no solo afecta a los ucranianos. Europa tendría que correr con todos los gastos de su reconstrucción, aportando casi 90.000 millones de euros.

Concesiones territoriales

Asimismo, el plan exige que se celebren elecciones en un plazo de 100 días y, por si fuera poco, Ucrania tendría que aceptar concesiones territoriales hasta de regiones que Rusia no ha conquistado militarmente. De esta manera, pasarían a ser reconocidas como rusas de facto territorios como Crimea, Lugansk y Donetsk. Además, en Jersón y Zaporiyia el frente se congelaría alla donde esté.

En este plan, cuyas medidas favorecen visiblemente a Rusia, se exalta la amnistía total y el fin de investigaciones criminales. Es decir, lo ocurrido en ciudades como Bucha o Kramatorsk pasaría a la historia.

Más que un plan de paz, esta parece una rendición en la que Estados Unidos también saldría ganando ya que recibiría una compensación por las garantías otorgadas. El acuerdo, según sus exigencias, será jurídicamente vinculante y su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por Donald Trump.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.