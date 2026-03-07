El presidente de Irán se desdice y reafirma que las bases de EEUU en Oriente Medio son un "objetivo legítimo"

¿Qué ha dicho? En redes sociales, Masoud Pezeshkian ha insistido que sus ataques no van contra sus "países amigos y vecinos" sino que tienen como objetivo "instalaciones y establecimientos militares de EEUU".

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, ha rectificado su postura tras anunciar el cese de bombardeos en Oriente Medio. Después de críticas de un diputado iraní, Pezeshkian afirmó que las bases militares de EEUU son "objetivos legítimos". En redes sociales, destacó la importancia de mantener relaciones amistosas con los países vecinos, pero sin renunciar al derecho de defensa ante agresiones de EEUU y el régimen sionista. Pezeshkian aclaró que las ofensivas iraníes se centran en instalaciones militares de EEUU. A pesar de sus palabras, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques desde Irán, mientras la cúpula militar iraní ha anunciado la continuación de bombardeos.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, se ha matizado a sí mismo después de anunciar que iban a cesar los bombardeos contra sus países vecinos de Oriente Medio. El dirigente, después de que un destacado diputado iraní dijera que su discurso fue "débil y poco profesional", ha afirmado que las bases militares de EEUU son "objetivos legítimos" del régimen.

"La República Islámica de Irán siempre ha hecho hincapié en el mantenimiento y la continuación de relaciones amistosas con los gobiernos regionales basadas en la buena vecindad y el respeto mutuo por la soberanía nacional y la integridad territorial", ha expresado en redes sociales el presidente de Irán, matizando que eso es algo que "no niega el derecho inherente de Irán a defenderse de la agresión militar de EEUU y del régimen sionista".

Y es que ha insistido en que sus ofensivas van "exclusivamente contra objetivos e instalaciones militares": "Son la fuente y el origen de acciones agresivas contra Irán. Los consideramos nuestros objetivos legítimos".

"Los contraataques iraníes no van dirigidos a los países amigos y vecinos, sino que tienen como objetivo bases, instalaciones y establecimientos militares de EEUU en la región", ha expuesto Pezeshkian.

Todo, después de que el diputado Hamid Rasaee condenara en redes el "débil, poco profesional e inaceptable mensaje televisivo" inicial de Pezehskian, antes de reclamar junto a varios ayatolás que se eligiera de manera inmediata a un nuevo líder supremo tras la muerte de Ali Jamenei.

Y es que Pezeshkian, en un comienzo, había anunciado que el Consejo de Liderazgo en funciones aprobó la suspensión de ofensivas contra países vecinos: "No se dispararán más misiles salvo que un ataque contra Irán provenga de allí".

Ha llegado incluso a disculparse: "Es necesario pedir disculpas. Nuestro líder,nuestros comandantes y nuestros estudiantes habían muerto en esta brutal agresión".

"Nuestras intrépidas Fuerzas Armadas han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes, tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad y fuerza", ha explicado.

A pesar de sus palabras, países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos han denunciado el lanzamiento de misiles y de drones desde Irán, mientras que la cúpula militar iraní, coordinada por el cuartel general Jatam al Anbiya, ha emitido un comunicado para informar de que van a seguir con los bombardeos.

"Todas las bases militares del criminal EEUU y del falso régimen sionista en la tierra, el mar y los cielos de la región serán el objetivo principal de los intensos y contundentes golpes de las poderosas fuerzas armadas iraníes", dicen.

